Connect with us

Administrație

Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe

Publicat

acum 37 de secunde

Autoritățile din Alba iau măsuri după situația înregistrată la începutul lunii ianuarie, când zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Liniile de curent au fost afectate din cauza cantității mari de zăpadă căzute, a viscolului și a copacilor care au căzut peste acestea. 

Pe lângă măsurile imediate, luate în perioada respectivă (intervenții ale echipelor Electrica în teren și folosirea unor generatoare mobile), autoritățile au stabilit și alte acțiuni, pentru a preveni, pe cât posibil, situații similare.

Instituția Prefectului Județul Alba a anunțat că au fost identificate mai multe aspecte ce țin atât de cadrul legislativ, cât și de modul de întreținere și exploatare a rețelelor de către operatorul de distribuție.

”În perioada 2–8 ianuarie, județul Alba s-a confruntat cu probleme semnificative în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, urmare a condițiilor meteorologice severe (ninsori abundente, viscol și intensificări ale vântului), pentru care au fost emise coduri portocalii și galbene de vreme rea.

Aceste fenomene au afectat rețelele de distribuție de joasă, medie și înaltă tensiune și au generat disfuncționalități în furnizarea energiei electrice către populație.

În acest context, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat o ședință de lucru în cadrul căreia au fost analizate cauzele situațiilor apărute, precum și măsurile ce trebuie implementate pe termen scurt și mediu pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică la nivelul județului Alba” potrivit instituției.

La ședință au participat: prefectul județului Alba, Nicolae Albu, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, inspectorul-șef al ISU Alba, col. Ovidiu Costea, directorul DEER Alba, Alexandru Perju, managerul Departamentului Dispecerat DEER, Marciano Daniel Tulea, Ioan Dumbravă – Departamentul Suport Tehnic DEER, directorul Direcției Silvice Alba, Dan Boariu, precum și reprezentantul Gărzii Forestiere Județene Alba, Gheorghe Oargă.

Măsuri decise de autoritățile din Alba

În urma discuțiilor, a fost stabilit un calendar de acțiuni cu termene clare, sarcini și responsabilități precise, precum și intervenții în teren pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) în parte.

Prima evaluare va avea loc în termen de maximum o săptămână, urmând ca toate aceste măsuri să fie concretizate printr-o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba.

Măsuri concrete stabilite:

  • DEER va realiza o prioritizare a liniilor electrice din zona Munților Apuseni – termen: o săptămână
  • UAT-urile vor defrișa arborii aflați pe domeniul public care afectează liniile electrice, identificați împreună cu reprezentanții DEER
  • UAT-urile vor identifica proprietarii terenurilor private pe care se află arbori ce afectează rețelele electrice
  • reprezentanții DEER, împreună cu cei ai ocoalelor silvice, vor identifica și marca arborii aflați în culoarele de siguranță ale liniilor electrice.

În județul Alba, dintr-un volum total de aproximativ 2.500 km de linii electrice aeriene de medie tensiune (LEA MT), aproximativ 800 km sunt amplasați în zone cu vegetație densă.

În prezent, DEER lucrează la întocmirea bugetului necesar pentru lucrările de defrișare și îndepărtare a vegetației care afectează siguranța și funcționarea rețelelor electrice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 37 de secunde

Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe
sri
Educațieacum 31 de minute

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Evenimentacum 60 de minute

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 37 de secunde

Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe
Administrațieacum 23 de ore

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 ore

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 23 de ore

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 60 de minute

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
15 iunie: Moartea lui Mihai Eminescu
Evenimentacum 12 ore

15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale, omagiu lui Mihai Eminescu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 4 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 11 ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sri
Educațieacum 31 de minute

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Educațieacum o zi

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Mai mult din Educatie