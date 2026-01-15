Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe

Autoritățile din Alba iau măsuri după situația înregistrată la începutul lunii ianuarie, când zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Liniile de curent au fost afectate din cauza cantității mari de zăpadă căzute, a viscolului și a copacilor care au căzut peste acestea.

Pe lângă măsurile imediate, luate în perioada respectivă (intervenții ale echipelor Electrica în teren și folosirea unor generatoare mobile), autoritățile au stabilit și alte acțiuni, pentru a preveni, pe cât posibil, situații similare.

Instituția Prefectului Județul Alba a anunțat că au fost identificate mai multe aspecte ce țin atât de cadrul legislativ, cât și de modul de întreținere și exploatare a rețelelor de către operatorul de distribuție.

”În perioada 2–8 ianuarie, județul Alba s-a confruntat cu probleme semnificative în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, urmare a condițiilor meteorologice severe (ninsori abundente, viscol și intensificări ale vântului), pentru care au fost emise coduri portocalii și galbene de vreme rea.

Aceste fenomene au afectat rețelele de distribuție de joasă, medie și înaltă tensiune și au generat disfuncționalități în furnizarea energiei electrice către populație.

În acest context, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat o ședință de lucru în cadrul căreia au fost analizate cauzele situațiilor apărute, precum și măsurile ce trebuie implementate pe termen scurt și mediu pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică la nivelul județului Alba” potrivit instituției.

La ședință au participat: prefectul județului Alba, Nicolae Albu, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, inspectorul-șef al ISU Alba, col. Ovidiu Costea, directorul DEER Alba, Alexandru Perju, managerul Departamentului Dispecerat DEER, Marciano Daniel Tulea, Ioan Dumbravă – Departamentul Suport Tehnic DEER, directorul Direcției Silvice Alba, Dan Boariu, precum și reprezentantul Gărzii Forestiere Județene Alba, Gheorghe Oargă.

Măsuri decise de autoritățile din Alba

În urma discuțiilor, a fost stabilit un calendar de acțiuni cu termene clare, sarcini și responsabilități precise, precum și intervenții în teren pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) în parte.

Prima evaluare va avea loc în termen de maximum o săptămână, urmând ca toate aceste măsuri să fie concretizate printr-o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba.

Măsuri concrete stabilite:

DEER va realiza o prioritizare a liniilor electrice din zona Munților Apuseni – termen: o săptămână

UAT-urile vor defrișa arborii aflați pe domeniul public care afectează liniile electrice, identificați împreună cu reprezentanții DEER

UAT-urile vor identifica proprietarii terenurilor private pe care se află arbori ce afectează rețelele electrice

reprezentanții DEER, împreună cu cei ai ocoalelor silvice, vor identifica și marca arborii aflați în culoarele de siguranță ale liniilor electrice.

În județul Alba, dintr-un volum total de aproximativ 2.500 km de linii electrice aeriene de medie tensiune (LEA MT), aproximativ 800 km sunt amplasați în zone cu vegetație densă.

În prezent, DEER lucrează la întocmirea bugetului necesar pentru lucrările de defrișare și îndepărtare a vegetației care afectează siguranța și funcționarea rețelelor electrice.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News