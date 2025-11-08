Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Superstiții, obiceiuri și tradiții

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Credincioșii ortodocși și greco-catolici îi sărbătoresc în 8 noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril, una dintre cele mai importante sărbători și ultima sărbătoare mare înainte de a începe Postul Crăciunului.

Această sărbătoare a fost inițial doar o simplă aniversare anuală de sfințire a unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius Constantinopol, potrivit crestinortodox.ro.Vezi aici Mesaje, urări și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil 2025

Astfel, ea apare în cele mai vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a Arhanghelului Mihail. Mai tarziu a de­venit o sărbătoare comună a tuturor Sfinților Îngeri. Sărbătoarea datează din secolul al V-lea.

Sfântul Arhanghel Mihail înseamnă în limba ebraică: „Cine este ca Dumnezeu?”.

El este cel care „striga”: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut. Cine este ca Dumnezeu?”, şi asa s-a întocmit soborul, adică adunarea şi unirea tuturor îngerilor.

Pe seama sa se pune şi călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi protecţia specială a poporului lui Israel.

Îi scoate din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în luptă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi îl eliberează din închisoare pe Sfantul Apostol Petru.

Conform Scripturii, toţi morţii vor ieşi din morminte la glasul trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail.

Arhanghelul Mihail este considerat căpetenia oştilor cereşti-îngereşti, acela care, la sfârşitul lumii, va lupta cu diavolul şi despre care se spune că nu stă în Rai decât în Vinerea Mare şi de Paşti, în restul timpului fiind în misiune pe pământ.

În iconografie, Arhanghelul Mihail este adesea înfățișat în timp ce ține în mână o sabie de foc, simbol al judecății asupra păcatului.

În Vechiul Testament, acesta este menționat în special în contexte în care Dumnezeu pedepsește nedreptatea, motiv pentru care este considerat un înger al dreptății Dumnezeiești.

Sfântul Arhanghel Gavril înseamnă în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu” sau „Dumnezeu este puterea mea”. Numele său conţine concentrat vestea că Dumnezeu se va face bărbat, că va asuma firea omenească.

Gavril vestește Sfinților Părinți Ioachim și Ana nașterea Maicii Domnului, îl anunță pe Zaharia despre venirea Înaintemergătorului și le arată păstorilor nașterea Pruncului.

De asemenea, el întărește credința lui Iosif, logodnicul Mariei, ghidează Sfânta Familie în Egipt și aduce femeilor mironosițe vestea Învierii Domnului.

În iconografia ortodoxă, Arhanghelul Gavril este reprezentat ținând în mână un crin alb, simbol al bucuriei și al binecuvântării. El este considerat îngerul bunătății și al milei divine.

Ce semnifică cifra 8

Conform unei legende, Mihail ar fi fost iniţial un om simplu, însurat cu o fată frumoasă, pe nume Stăncuţa. După căsătorie, aceasta s-a transformat într-o femeie rea, iar pentru răbdarea pe care Mihail ar fi avut-o faţă de ea, Dumnezeu l-a făcut sfânt.

Despre Sfinții Mihail și Gavril, tradiţia spune că nu e doar motiv de sărbătoare, ci şi de reculegere şi de pomenire a celor plecaţi din această lume.

Sfinții Mihail și Gavril au grijă însă şi de cei în viaţă: ei sunt păzitorii oamenilor din clipa în care s-au născut şi până la moarte şi se roagă continuu bunului Dumnezeu pentru sănătatea acestora.

Cifra 8, dată pe care sunt prăznuiți cei doi sfinți, reprezintă simbolul vieții veșnice, infinitul.

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril. Tradiții și superstiții

Nu trebuie să te cerți sau să porți ranchiună. Se spune că în zilele dinaintea sărbătorii și de Sfinții Mihail și Gavriil, certurile și conflictele atrag energii negative și pot aduce ghinion în casă. Este recomandat ca oamenii să evite conflictele, să ierte și să nu poarte ranchiună, deoarece arhanghelii sunt considerați ocrotitori ai armoniei și dreptății.

Nu este bine să faci treburi casnice grele. Potrivit tradiției, în ziua de Sfinții Mihail și Gavriil, oamenii nu trebuie să facă munci grele în gospodărie, cum ar fi spălatul rufelor, cositul, măturatul sau alte activități solicitante. Se crede că munca fizică în această zi ar putea aduce ghinion și ar putea atrage boli sau necazuri asupra familiei.

Nu este bine să împrumuți bani sau bunuri. Se spune că în această perioadă nu este bine să dai bani cu împrumut și nici să împrumuți lucruri personale, pentru a nu-ți diminua norocul și prosperitatea. Împrumuturile făcute în această zi ar putea să aducă pierderi materiale sau să afecteze bunăstarea casei.

Este interzis să faci munci agricole. În tradiția populară, se consideră că munca la câmp în această zi este un păcat, iar cei care o încalcă ar putea atrage asupra lor boli sau chiar pierderea recoltelor. Aceasta este o zi de odihnă și rugăciune, iar lucrările agricole trebuie lăsate deoparte.

Nu este bine să te ocupi de croitorie sau cusut. Se spune că în această zi nu este bine să coși, să tai sau să repari haine, deoarece această activitate ar putea atrage conflicte sau neînțelegeri în familie. De asemenea, aceste munci ar putea deranja liniștea adusă de arhangheli.

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril: Nu se aprind lumânări pentru cei vii

O superstiție populară spune că în această zi lumânările trebuie aprinse doar pentru cei adormiți, ca simbol al protecției sufletelor.

Astfel, este bine să aprinzi lumânări pentru cei plecați din familie și să eviți să aprinzi lumânări pentru cei vii, ca să nu atragi ghinion asupra lor.

De asemenea, nu este bine să ții ușile și ferestrele deschise după lăsarea întunericului. Conform unei superstiții, se spune că în noaptea dinaintea sărbătorii, ușile și ferestrele trebuie ținute închise, pentru a împiedica spiritele rele să intre în casă.

Se crede că arhanghelii vor veni să protejeze casa, dar ușile și ferestrele deschise ar putea permite energiilor negative să pătrundă în locuință.

În această zi este bine să eviți să vorbești de rău pe cineva sau să bârfești. Se spune că în această zi sfântă nu este bine să bârfești sau să vorbești de rău pe cineva, pentru a evita atragerea unor necazuri.

Sfinții Mihail și Gavril sunt considerați ocrotitori ai adevărului, iar bârfa este văzută ca o încălcare a virtuților pe care aceștia le apără.

O altă superstiție legată de smerenie spune că în această zi este bine să fii modest și să îți păstrezi recunoștința, evitând lauda de sine.

Arhanghelul Mihail este un simbol al umilinței și al recunoștinței față de Dumnezeu, iar mândria este văzută ca o greșeală.

Totodată, se crede că în noaptea dinaintea sărbătorii și în noaptea de 8 noiembrie, forțele divine sunt active și veghează asupra lumii, dar și spiritele rele sunt mai aproape de oameni. Oamenii evită deplasările nocturne pentru a nu întâlni astfel de entități și pentru a-și păstra liniștea.

Obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavril

Se spune că este bine să faci o rugăciune de dimineață pentru sănătate și protecție. Astfel, în această zi, este recomandat să te rogi dimineața pentru sănătate, liniște și ocrotire, atât pentru tine, cât și pentru familie.

Se crede că rugăciunile adresate Sfinților Arhangheli în această zi aduc protecție și binecuvântare pentru întreaga familie.

Gospodinele pregătesc „turta areţilor” (areţii sunt berbecii despărţiţi de oi); preparată din grâu sau porumb, turta este aruncată între oi. După cum cade, așa va fi rodul din primăvară:

dacă cade cu faţa în sus înseamnă că va fi bine,

dacă turta pică cu fața în jos înseamnă că vor fi greutăți.

De asemenea, după slujba religioasă se citesc rugăciuni de dezlegare. Preotul pune veșmintele preoțești peste credincioși, ca semn pentru vindecare și sfințenie.

În timpul Sfintei Liturghii, unii crediincioși pun în fața preotului haine. Acesta trece peste ele.

Credincioșii împart pomană pentru sufletele morților: „Moșii de Arhangheli”.

În unele zone, finii duc nașilor colaci în dar. Obiceiul este pentru a aduce pace și fericire în familie.

Pe lângă ziua de 8 noiembrie, calendarul ortodox mai cuprinde și alte momente de cinstire a Arhanghelilor și a minunilor săvârșite prin puterea lor.

6 septembrie: este pomenită minunea Sfântului Arhanghel Mihail de la Chones, în Colosse din Frigia;

26 martie: a doua zi după Buna Vestire, este sărbătorit Soborul Arhanghelului Gavriil;

13 iulie: al doilea Sobor al Arhanghelului Gavriil, zi care amintește sfințirea unei biserici ridicate în cinstea sa;

11 iunie: în Sfântul Munte Athos se prăznuiește Arhanghelul Gavriil din Adin, zi în care se amintește apariția sa la un monah căruia i-a fost descoperit imnul „Cuvine-se cu adevărat”.

