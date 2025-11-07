Connect with us

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Cui îi poți spune „La mulți ani”

la multi ani de mihail si gavril, poza sora

acum 19 minute

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril: Sfinții Mihail și Gavril sunt prăznuiți în data de 8 noiembrie, iar cu această ocazie, toţi cei care poartă numele acestor sfinţi îşi serbează onomastica. Cu acest prilej, oamenii își trimit unul altuia mesaje

Astfel, cu ocazia acestei zile, peste 1,3 milioane de români își serbează ziua numelui pe 8 noiembrie, una dintre cele mai importante sărbători și ultima înainte de începutul Postului Crăciunului. Vezi aici Mesaje, urări și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil 2025

În calendarul popular cei doi îngeri se serbează timp de trei zile, în 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se numește capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului.

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril:

  • Mihai
  • Mihail
  • Mihnea
  • Gabriel
  • Gabriela
  • Gavril
  • Gavriel
  • Mihaela
  • Mihaiela
  • Mihăiță
  • Mișu
  • Mișa
  • Mihuț
  • Mihalache
  • Mihăilă
  • Mihu
  • Mihalcea
  • Michi
  • Gabi
  • Găbița

Seminificația numelor sfinților Mihail și Gavril

Sfântul Arhanghel Mihail înseamnă în limba ebraică: „Cine este ca Dumnezeu?”.

El este cel care „striga”: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut.

Cine este ca Dumnezeu?”, şi asa s-a întocmit soborul, adică adunarea şi unirea tuturor îngerilor.

Conform Scripturii, toţi morţii vor ieşi din morminte la glasul trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail.

Vezi și: Care este diferența dintre onomastică și ziua de naștere: Confuzia pe care o fac mulți dintre cunoscuții noștri

Arhanghelul Mihail este considerat căpetenia oştilor cereşti-îngereşti, acela care, la sfârşitul lumii, va lupta cu diavolul şi despre care se spune că nu stă în Rai decât în Vinerea Mare şi de Paşti, în restul timpului fiind în misiune pe pământ.

Sfântul Arhanghel Gavril înseamnă în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu” sau „Dumnezeu este puterea mea”. Numele său conţine concentrat vestea că Dumnezeu se va face bărbat, că va asuma firea omenească.

Gavril vestește Sfinților Părinți Ioachim și Ana nașterea Maicii Domnului, îl anunță pe Zaharia despre venirea Înaintemergătorului și le arată păstorilor nașterea Pruncului.

De asemenea, el întărește credința lui Iosif, logodnicul Mariei, ghidează Sfânta Familie în Egipt și aduce femeilor mironosițe vestea Învierii Domnului.

Foto: imagine generată cu AI, rol ilustrativ

