Ce nume se sărbătoresc pe 27 decembrie de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să îi urezi ”La mulți ani” în a treia zi de Crăciun

Sfântul Ștefan, 27 decembrie: Peste 500.000 de români își sărbătoresc în a treia zi de Crăciun onomastica. Este vorba despre cei care poartă numele de Ștefan, sau derivate din acesta.

Toți cei care poartă numele de Ștefania, Ștefan, Istvan, Fănel, Ştefănel, Ștefănuț, Fane, Ştefana, Fănica, Fănuța, Fana sunt cei celebrați în data de 27 decembrie.

Mare parte dintre cei care își serbează în data de 27 decembrie ziua de naștere sunt bărbați. Mai exact, peste 364.000 de bărbați care se numesc Ștefan, Istvan, Fănel, Ştefănel, Ștefănuț, Fane își serbează ziua de naștere.

În timp ce peste 150.000 de femei din România în data de 27 decembrie vor închina un pahar cu ocazia onomasticii. Sunt doamnele și domnișoarele care poartă nnumele de Ștefana, Stefana, Fanica, Fănuța și Fana.

De ce este important pentru creștini Sfântul Ștefan

Sfântul Ștefan diaconul este sărbătorit de creștinii romano-catolici dar și de anglicani, reformați, evanghelici și unitarieni pe 26 decembrie, iar de cei ortodocși și greco-catolici pe 27 decembrie.

În faţă Sinedriului, Ştefan şi-a prezentat argumentele sale solide din scripturi, arătând că legea se împlineşte prin Hristos, adică prin Mesia, cel prezis de profeţi, dar nu a reuşit să-i convingă pe judecători, fiind alungat din cetate şi lovit cu pietre.

Prăbuşit sub povara bolovanilor aruncaţi asupra lui, Ştefan a avut totuşi puterea ca, înainte de a muri, să ceară iertare pentru ucigaşii lui: "Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta".

Sfântul Ştefan a fost ucis cu pietre în valea lui Iosafat. Având în vedere că în vremea aceea cei care erau ucişi cu pietre nu puteau fi înmormântaţi în cavoul familiei, se presupune că trupul Sfântului Ştefan a fost pus în mormântul unui creştin.

Moaştele sale au fost descoperite în anul 415, atunci când preotul Luchian din Kefar-Gamala a avut o viziune.

