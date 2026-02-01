Scandal de hărțuire sexuală, judecat la Curtea de Apel Alba: Primar condamnat, după ce a solicitat favoruri sexuale unei angajate

Cazul fostului primar din comuna Călinești, județul Argeș, Mihai Georgescu, se va judeca în apel la Curtea de Apel Alba Iulia. Este vorba despre un caz rar întâlnit în instanțele din România folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual.

Mai exact fostul primar a fost condamnat după ce a cerut favoruri sexuale din partea unei angajate pentru promovare. Angajata primăriei, nu a acceptat acest lucru, ba mai mult de atât a înregistrat conversațiile cu acesta.

Apoi a făcut o plângere la poliție. În fața anchetatorilor și a magistraților probele au fost suficiente. Drept urmare, fostul primar Mihai Georgescu a fost condamnat la închisoare cu executare, în data de 30 iulie 2025, la Judecătoria Pitești. În apel, dosarul trebuia să se judece, la Curtea de Apel Ploiești. Însă magistrații au decis mutarea dosarului la Curtea de Apel Alba Iulia.

Faptele s-au petrecut în toamna anului 2021. Atunci tânăra în vârstă de 20 de ani a fost angajată pe postul de paznică a primăriei Călinești.

La scurt timp, potrivit motivării instanței, au început primele avansuri ale primarului asupra fetei.

Primarul a început să îi facă avansuri nepotrivite

Primarul a chemat-o pe noua angajată în biroul său, în data de 29 octombrie 2021. Potrivit motivării instanței, a ”chemat-o în biroul său și a anunțat-o că va începe activitatea în cadrul primăriei de luni, respectiv la data de 1 noiembrie 2021.

Cu această ocazie, inculpatul a luat-o în brațe pe persoana vătămată, iar apoi a prins-o cu palmele de față și a sărutat-o. Persoana vătămată l-a împins, iar apoi inculpatul i-a deschis ușa să plece, spunând că se vor vedea luni”, se arată în motivarea instanței.

Tânăra a declarat în fața instanței că a încercat să păstreze distanța față de primar. Însă, chemările în birou tot au continuat.

Tânăra a avut tăria de caracter să spună ”NU”

Cu toate acestea, comportamentul infracţional al inculpatului a continuat şi în perioada următoare, ”în sensul că o chema persoana vătămată în birou unde o atingea pe sâni sau în zona intimă și în propunea să întrețină raporturi sexuale. Persoana vătămată a refuzat raporturile sexuale și a tolerat comportamentul inculpatului știind că a fost angajată cu sprijinul acestuia, la insistențele tatălui său, sperând că, în final, va înceta acest comportament”, se arată în motivarea instanței.

Fata a înregistrat cu telefonul o discuție în biroul primarului

Pentru a avea probe înpotriva sa și pentru a fi crezută de familie, fata a înregistrat cu telefonul mobil pus în buzunar discuția cu primarul.

”Inculpatul i-a spus persoanei vătămate că o poate angaja la cabinetul său, cu un salariu de 3500 lei, dar cu condiția de a accepta favoruri sexuale, respectiv de a fi la dispoziția sa o oră-două când el va dori.

Te pot angaja pe cabinetul meu, îți dau 35 milioane, mă duci, mă aduci, nu ştiu, chestii d-astea. Îţi dau liber cât vrei tu, îți faci viaţa cum vrei. #### am şi eu...nevoie de tine şi vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziția mea.

E decizia ta. (...) Tu ştii ceva, o fac, nu câştig de ce s-o fac? Îţi asigur tot ce vrei, stabilitatea locului de muncă, salariu bun, nu ştiu...prime, tot ce vrei, relații, te duc în lumea bună. Am vrut să te iau la festival. Toată lumea bună a fost acolo. (...) #### te-a durut la păsărică şi ai considerat că e mai bine să ieși cu nu ştiu care... băiat”, se arată în motivarea instanței.

Interacțiunea cu avansuri sexuale, înregistrată

”Nu. Nu. V-am spus de la început că nu. (...) Lasa-mă! (...) Nu, v-am spus că nu vreau. V-am spus (neinteligibil) mai bine îmi dau demisia şi nu...

Inculpatul (n.r. primarul) Tu oricum ieşi cu cineva. Tu de la mine ai de câştigat. Că ieşim o dată pe lună...nici n-am timp. Eu și dacă te-aş avea numai pe tine, n-am timp. Și ies cu tine poate o dată la o lună, la...două luni, nu ştiu, câteva ore. În rest, îţi faci viața și ai numai de câştigat.

(...) Fiecare îşi găseşte pe cineva. Tu trebuie să te gândeşti ce vrei. „Mă, vreau să-mi fie bine?, mă culc cu unu, da'...doar de dragu' de a mă culca sau mai am şi alte...să-mi fac şi eu o carieră, să-mi fac un viitor?!"

Nu vreau să fii stresată, eu nu am stresat pe nimeni şi nu. (...) Eu îți spun că vreau să îmi fac să îmi fie bine şi mie, şi vreau să îți fac să-ți fie bine şi pentru tine. Și cu siguranţă fac pentru că am făcut pentru foarte multe. Pot să fac şi pentru tine. Tu ştii mai bine ce vrei de la viaţă. Eu am considerat că e bine să vorbim”, se mai arată în documentul consultat de alba24.ro.

Pedeapsa la Judecătoria Pitești

Probele și mărturiile din dosar au fost de ajuns în fața magistraților. Aceștia l-au condamnat pe fostul primar, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, care se va executa în regim de detenție.

Apel la Curtea de Apel Alba Iulia, decizia ÎCCJ

Primarul a făcut apel, iar dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Pitești. Însă, fostul primar a cerut strămutarea dosarului la altă curte de apel. Prin decizia ÎCCJ s-a admis cererea de strămutare și dosarul a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia.

Drept urmare, apelul se va judeca în Alba. Prima ședință în acest dosar va avea loc în data de 23 februarie 2026.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News