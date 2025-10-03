Ce pedepsă a primit un tânăr din Alba, după ce a bătut un bărbat până l-a băgat în spital, în timpul unei petreceri în familie

Un tânăr din Alba a fost condamnat în data de 3 octombrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Sebeș, pentru vătămare corporală. Pedeapsa în primă instanță a venit la mai bine de patru ani de la comiterea faptei.

Deși scandalul care a degenerat într-o bătaie a avut loc în vara lui 2021, tânărul a fost condamnat în toamna lui 2025.

Situația care a dus la o condamnare în primă instanță este una relativ simplă.

Victima, un bărbat din Dăroaia se afla în data de 13 iulie 2021, în localitatea Gârbova, în vizită la niște rude. Acolo alături de mai multe persoane a început să asculte muzică tare și să consume alcool.

La un moment dat, o femeie, cumnata acestuia a început o cearta cu bărbatul în cauză din cauza muzicii date la un volum prea mare. În timpul scandalului femeia a început să strige mai tare, iar fratele său a venit să vadă ce se întâmplă.

Momentul agresiunii

Atunci între bărbatul venit în vizită și fratele femeii a început o ceartă. La un moment dat fratele femeii a început să îl lovească pe bărbat cu pumii în față până când a căzut la pământ.

Apoi l-a lovit cu picioarele în cap și în torace. Acesta s-a oprit doar când alte persoane au intervenit și l-au oprit din lovituri. La fața locului a ajuns o ambulanță care l-a transportat pe bărbatul bătut la spitalul din Sebeș, apoi la o clinică din Cluj.

În total a avut nevoie de 65-70 zile de îngrijiri medicale. Medicii care l-au examinat pe bărbat au spus că leziunile cauzate în urma loviturilor primite i-au pus viața în primejdie.

Pedeapsa primită

Pentru fapta sa tânărul a fost condamnat de magistrații Sebeș la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală cu suspendare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News