Ce populație are România: Date INS, actualizate la 1 iulie 2025. Îmbătrânirea demografică s-a accentuat

Ce populație are România: Potrivit datelor actualizate ale INS, populația după domiciliu era, la 1 iulie 2025, de 21.671.500 persoane, cu 0,5% mai mică față de 1 iulie 2024, conform datelor publicate, marți, de Institutul Național de Statistică.

Potrivit sursei citate, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11.992.700 persoane, în scădere față 1 iulie 2024 cu 1%).

Populația după domiciliu din mediul rural a fost de 9.678.800 persoane, în creștere cu 0,1% față 1 iulie 2024, scrie Agerpres.

Populația feminină era la 1 iulie 2025 de 11.103.200 persoane, în scădere cu peste 51.900 de persoane față de aceeași dată a anului precedent.

Populația masculină a fost de 10.568.300 persoane, în scădere cu peste 55.600 de persoane față de perioada similară a anului anterior.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat

INS semnalează că procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2024, prin creșterea cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste) și prin scăderea, cu 0,3 puncte procentuale, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 130,2 (la 1 iulie 2024) la 135,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2025). Vârsta medie a populației a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 iulie 2024.

Vârsta mediană a fost de 44,0 ani, în creștere cu 0,5 ani față de 1 iulie 2024.

La 1 iulie 2025, cea mai mare pondere în totalul populației o deținea grupa de vârstă 45-49 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9%, iar la cele de sex feminin de 8,3%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4%, mai mică decât a grupelor de 5-9 ani (5%) și 10-14 ani (4,8%).

