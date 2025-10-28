Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%: O parte dintre bugetarii de lux ai României vor avea salarii mai mici cu 30%. Este vorba despre șefii ANCOM, ASF și ANRE, care deși vor pierde sume importante, vor rămâne cu salarii de peste 8.000 de euro.

Șefii acestor instituții și-au prezentat marți în Parlament rapoartele de activitate și au fost chemați totodată să explice cum se vor supune legii Guvernului Bolojan, care prevede reducerea posturilor cu 10% și scăderea salariilor cu 30%.

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a anunțat „disponibilizări iminente”, precum și tăieri de salarii.

Petrescu spre are în prezent un salariu de 12.000 de euro, dar după reducerea de 30%, va rămâne la 8.000 de euro pe lună, transmite Antena 3. La fel și ceilalți.

Reducerile de personal și salarii la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie făcute conform Legii 145/ 2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Reamintim că legea a fost promulgată la începutul lunii de către președintele Nicușor Dan.

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM:

Salariu actual: 12.934 euro/lună

Salariu după reducere: 9.054 euro/lună

Reducere: 3.880 euro

Alexandru Petrescu, președintele ASF:

Salariu actual: 12.000 euro/lună

Salariu după reducere: 8.400 euro/lună

Reducere: 3.600 euro

Cristinel Mititelu, vicepreședintele ASF:

Salariu actual: 10.688 euro/lună

Salariu după reducere: 7.482 euro/lună

Reducere: 3.206 euro

Daniel Armeanu, vicepreședintele ASF:

Salariu actual: 10.688 euro/lună

Salariu după reducere: 7.482 euro/lună

Reducere: 3.206 euro

George Niculescu, președintele ANRE:

Salariu actual: 15.000 euro/lună

Salariu după reducere: 10.500 euro/lună

Reducere: 4.500 euro

Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE:

Salariu actual: 13.090 euro/lună

Salariu după reducere: 9.163 euro/lună

Reducere: 3.927 euro

Pe lângă acești bani, ei mai au și multe alte beneficii.

Senatorii și deputații s-au certat pe subiectul reducerii salariale și a concedierilor anunțate la ANRE, ASF și ANCOM, în comisia în care se dezbătea activitatea ANRE, iar unui dintre aleși a părăsit sala.

Președintele de ședință, social-democratul Adrian Solomon a fost numit „vătaf”, după ce a amenințat cu scoaterea microfoanelor din priză, scrie Digi24.

Un parlamentar neafiliat a părăsit sala de ședințe, acuzând că nu este lăsat să vorbească.

