Connect with us

Economie

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd

Publicat

acum 46 de minute

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%: O parte dintre bugetarii de lux ai României vor avea salarii mai mici cu 30%. Este vorba despre șefii ANCOM, ASF și ANRE, care deși vor pierde sume importante, vor rămâne cu salarii de peste 8.000 de euro. 

Șefii acestor instituții și-au prezentat marți în Parlament rapoartele de activitate și au fost chemați totodată să explice cum se vor supune legii Guvernului Bolojan, care prevede reducerea posturilor cu 10% și scăderea salariilor cu 30%.

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a anunțat „disponibilizări iminente”, precum și tăieri de salarii.

Petrescu spre are în prezent un salariu de 12.000 de euro, dar după reducerea de 30%, va rămâne la 8.000 de euro pe lună, transmite Antena 3. La fel și ceilalți.

Reducerile de personal și salarii la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie făcute conform Legii 145/ 2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Reamintim că legea a fost promulgată la începutul lunii de către președintele Nicușor Dan.

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM:

FOTO: Șeful ANCOM, Valeriu Zgonea (dreapta)

  • Salariu actual: 12.934 euro/lună
  • Salariu după reducere: 9.054 euro/lună
  • Reducere: 3.880 euro

Alexandru Petrescu, președintele ASF:

  • Salariu actual: 12.000 euro/lună
  • Salariu după reducere: 8.400 euro/lună
  • Reducere: 3.600 euro

Cristinel Mititelu, vicepreședintele ASF:

  • Salariu actual: 10.688 euro/lună
  • Salariu după reducere: 7.482 euro/lună
  • Reducere: 3.206 euro

Daniel Armeanu, vicepreședintele ASF:

  • Salariu actual: 10.688 euro/lună
  • Salariu după reducere: 7.482 euro/lună
  • Reducere: 3.206 euro

George Niculescu, președintele ANRE:

  • Salariu actual: 15.000 euro/lună
  • Salariu după reducere: 10.500 euro/lună
  • Reducere: 4.500 euro

Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE:

  • Salariu actual: 13.090 euro/lună
  • Salariu după reducere: 9.163 euro/lună
  • Reducere: 3.927 euro

Pe lângă acești bani, ei mai au și multe alte beneficii.

YouTube video

Senatorii și deputații s-au certat pe subiectul reducerii salariale și a concedierilor anunțate la ANRE, ASF și ANCOM, în comisia în care se dezbătea activitatea ANRE, iar unui dintre aleși a părăsit sala.

Președintele de ședință, social-democratul Adrian Solomon a fost numit „vătaf”, după ce a amenințat cu scoaterea microfoanelor din priză, scrie Digi24.

Un parlamentar neafiliat a părăsit sala de ședințe, acuzând că nu este lăsat să vorbească.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. X

    marți, 28.10.2025 at 14:01

    Sunt,la ora actuală,CEO ai unor companii private din România care nu câștigă aceste salarii.Și aceste firme chiar produc.Dar ce să faci dacă nu ești trântor afiliat politic!

    Răspunde

  2. Gica

    marți, 28.10.2025 at 14:11

    vai, dureros, o sa manance mai putin !!!

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 2 minute

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Evenimentacum 44 de minute

Avertizare Cod Galben de vânt puternic în mai multe zone din Alba, marți după-amiaza. Localitățile vizate
Economieacum 46 de minute

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 7 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar
Administrațieacum 17 ore

Guvernul a aprobat excepții de la limitarea cheltuielilor în administrațiile publice locale. Măsurile vizate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 minute

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Economieacum 46 de minute

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 19 ore

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 20 de ore

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum o zi

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

freshful reteta deserturi
Actualitateacum O oră

Deserturi cu suflet: cum transformi simplitatea în gust autentic (P)
Actualitateacum o zi

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 6 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Evenimentacum 2 zile

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii
Educațieacum o zi

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Mai mult din Educatie