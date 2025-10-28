Câți salariați vor pleca de la ANRE, ASF și ANCOM, după legea Bolojan. Rapoarte pline de neclarități și concedieri de fațadă

Câți salariați vor pleca de la ANRE, ASF și ANCOM, după legea Bolojan: Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM prezintă marți, în fața comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament, noile organigrame şi grilele de salarizare din care să rezulte reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport, precum şi reducerea cu 30% a salariilor de bază şi/sau indemnizaţiilor pe care le plătesc.

”Este revoltător că, în timp ce România se afla în criză bugetară, instituţii precum ANCOM sau ASF şi-au acordat prime de milioane, în unele cazuri pentru aproape toţi angajaţii, fără nicio justificare transparentă.

Voi cere explicaţii clare: care au fost criteriile de evaluare şi cum s-au acordat aceste prime. Şi, mai ales, voi verifica atent ca măsurile pe care ei spun că le iau pentru implementarea Legii 145/2025 chiar vor duce la reducerea numărului de posturi şi de salarii, pentru că, la prima vedere, pare să nu fie o reformă substanţială.

Românii au dreptul să ştie cum se cheltuie banii publici. Instituţiile autonome nu pot fi ocolite de reguli, iar transparenţa nu e opţională”, declară deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a cerut oficial ANRE, ASF şi ANCOM, prin interpelări parlamentare, informaţii cu privire la sumele totale acordate drept prime de performanţă în ultimii cinci ani, potrivit G4Media.

”Din răspunsurile primite a reieşit că ANCOM a plătit prime de 3,7 milioane de lei în doar doi ani (2022 şi 2024).

În 2024, aproape toţi angajaţii (632 din 669) au fost recompensaţi, fără criterii clare de performanţă iar ASF a acordat 61 de milioane de lei în prime în ultimii patru ani (aproape 12 milioane în 2020, 14 milioane în 2021, peste 17 milioane în 2022, 13 milioane în 2023 şi 5 milioane în 2024)”, precizează USR.

La propunerea USR, Guvernul a suspendat acordarea de bonusuri la ANRE, ANCOM şi ASF pentru următorii trei ani, începând cu 2025, mai spune formaţiunea.

Potrivit rapoartelor consultate de HotNews, ANRE va suplimenta numărul posturilor de specialitate, în loc să le scadă. De asemenea, ANRE nu precizează câți salariați pleacă efectiv, având în vedere că unele posturi pot fi neocupate.

Câți salariați vor pleca de la ANRE ASF și ANCOM

Reducerile de personal și salarii la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie făcute conform Legii 145/ 2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea și care a fost promulgată la începutul lunii de către președintele Nicușor Dan.

Ce prevede legea:

Reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, adică personalul de control, reglementare, licențiere.

Reducerea cu 30% a posturilor din structurile de suport, adică ceea ce reprezintă contabilitatea, juridic, IT, secretariat etc.

Reducerea cu 30% a salariilor de bază și/sau indemnizațiilor, începând cu 1 ianuarie 2026.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Câți angajați pleacă de la fiecare instituție:

ANRE anunță o reducere a numărului total de posturi de la 349 la 289, dar nu precizează câte erau neocupate, câte sunt posturi de conducere și câte de execuție. În ceea ce privește posturile suport se reduc de la 124 la 58, dar nu se precizează câte din aceste posturi sunt ocupate. În același timp crește numărul posturilor de specialitate de la 225 la 231, ceea ce înseamnă un plus de 6 posturi.

ASF va restructura 39 de posturi din cele 503 ocupate. Concret vor pleca doar 7% din angajați și nu este clar dacă va fi restructurată vreo funcție de conducere.

ANCOM va reduce numărul total de posturi cu 160 din cele 736 existente, ceea ce înseamnă o scădere de circa 21%. Din numărul de 160 de posturi reduse doar 100 sunt ocupate.

Potrivit ANCOM, va fi redus cu 15 numărul de posturi de conducere, dar nu e clar din câte astfel de posturi.

