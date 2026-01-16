Ce vechime are parcul auto din România. Țările cu cele mai vechi mașini din UE

Ce vechime are parcul auto din România. Țara noastră se numără printre statele Uniunii Europene cu un parc auto îmbătrânit, potrivit datelor recente privind vârsta medie a autoturismelor.

La finalul anului 2024, mașinile aflate în circulație pe șoselele din România aveau o vârstă medie de 15,6 ani, cu aproape trei ani peste media Uniunii Europene, care este de 12,7 ani.

Mai mult, 82% dintre autoturismele din România au peste zece ani vechime, ceea ce plasează țara noastră printre cele mai afectate state din UE din punctul de vedere al îmbătrânirii parcului auto.

Prin comparație, în Germania, cel mai mare parc auto din Uniunea Europeană, vârsta medie a autoturismelor este de 10,6 ani, iar în Franța de 11,5 ani, ambele semnificativ sub nivelul înregistrat în România.

Ce vechime are parcul auto din România în raport cu alte țări

Cu toate acestea, România nu se află pe ultimul loc în clasamentul european. Grecia înregistrează cea mai ridicată vârstă medie a parcului auto, de 17,8 ani, unde aproximativ 4,5 milioane de vehicule au mai mult de un deceniu.

Estonia urmează îndeaproape, cu o medie de 17,5 ani, scrie Hotnews.

De asemenea, Malta are un parc auto foarte vechi, cu o vârstă medie de 16,1 ani, însă dimensiunea acestuia este de aproximativ 25 de ori mai mică decât cea a parcului auto din România, ceea ce reduce impactul la nivel regional.

Datele evidențiază decalajele semnificative dintre statele vest-europene și cele din estul Uniunii Europene în ceea ce privește reînnoirea parcului auto, România confruntându-se în continuare cu provocări legate de siguranța rutieră, poluare și costuri ridicate de întreținere generate de utilizarea unor autoturisme vechi.

