Connect with us

Eveniment

Cea mai bună destinație din lume pentru viața de după ieșirea la pensie, în 2026. Top țări preferate, condiții și prețuri

Publicat

acum 1 minut

Cea mai bună destinație de pensionare din lume în 2026. Cel mai recent clasament internațional al țărilor preferate pentru a petrece anii după pensionare aduce noutăți.

Grecia a depășit Spania și Portugalia, aflate de mult timp în fruntea topului. Statistica Indicele Global Anual de Pensionare 2026 a fost realizată de International Living, notează Mediafax.

Statistica a fost realizată în funcție de factori precum costul vieții, asistența medicală, locuința, vizele, clima și ușurința integrării.

Cea mai bună destinație de pensionare din lume în 2026

În fiecare an, Indicele Global Anual de Pensionare 2026 al International Living analizează toți factorii și dezvăluie cea mai bună destinație din lume. În premieră, pe primul loc a ajuns Grecia. Stilul de viață accesibil, calitatea asistenței medicale în domeniul privat, sistemul de vize accesibil celor din afara UE și clima plăcută sunt atuurile grecilor.

„Ascensiunea Greciei pe primul loc marchează o schimbare în peisajul pensionării din Europa. Ani de zile, Portugalia și Spania au fost în frunte, dar modificările recente ale vizelor și creșterea costurilor i-au determinat pe pensionari să caute în altă parte. Grecia oferă acum ceea ce mulți caută – o bază europeană frumoasă, primitoare și accesibilă, cu opțiuni de rezidență accesibile și un stil de viață bogat în toate sensurile”, a declarat Jennifer Stevens, redactor executiv al International Living.

Cele mai mari punctaje

Țara a primit cele mai mari punctaje la categoriile climă, asistență medicală și locuințe. Aceste atuuri îi pot face pe cei care se îndreaptă spre Grecia să se simtă precum acasă, au transmis realizatorii topului.

Programul grecesc Golden Visa, care acordă rezidența prin investiții imobiliare, rămâne unul dintre cele mai accesibile din Europa, mai ales că Portugalia și-a înăsprit regulile.

Prețuri

Corespondentul International Living pentru Grecia, Leena Horner, s-a pensionat în Corfu în urmă cu patru ani împreună cu soțul ei. Cei doi trăiesc confortabil cu aproximativ 2.900-3.000 de euro pe lună. Casele de la malul mării pot costa între 600 și 1.000 de euro pe lună pentru închiriere, iar o cină pentru doi cu vin costă între 30 și 50 de euro, mai ales în perioadele din afara sezonului turistic.

„Grecia transformă în liniște modul în care trăiești. Nu este vorba doar de un singur lucru. Este vorba despre climă, despre atitudinea de a lua viața încet, despre comunitatea vibrantă și despre conexiunea zilnică cu natura”, a explicat Leena.

Grecia are peste 8.000 de mile de coastă și cel puțin 300 de zile însorite pe an.

Top 10 Destinații de Pensionare pentru 2026: Grecia, Panama, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Italia, Franța, Spania, Thailanda și Malaysia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Cea mai bună destinație din lume pentru viața de după ieșirea la pensie, în 2026. Top țări preferate, condiții și prețuri
Evenimentacum 31 de minute

Tânăr din Alba prins la volan fără permis, pe o stradă din Deva. Cum a fost oprit de polițiști
google maps
Evenimentacum 31 de minute

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 4 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Locuri de muncă în Alba: 539 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 2 zile

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 23 de ore

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 9 ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 1 minut

Cea mai bună destinație din lume pentru viața de după ieșirea la pensie, în 2026. Top țări preferate, condiții și prețuri
Google Pixel 10 Pro XL emag
Actualitateacum 2 ore

Se crapă zidurile ecosistemului Apple? AirDrop, acum compatibil și cu Android (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 31 de minute

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 23 de ore

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 20 de ore

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Evenimentacum 5 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 7 ore

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie