Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale. Este vorba despre completarea finanțării asigurate din bugetele locale.

Beneficiarii programelor Centrelor de zi sunt copii și tineri a căror familii au venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. De asemenea, este vorba de copii care trăiesc în spații necoresponzătoare sau ai căror membri ai familiei sunt în incapacitate de muncă sau provin din familii numeroase.

Sumele necesare pentru a acoperi serviciile oferite în cadrul acestor centre se acordă din bugetele locale ale localităților. Finanțarea se face prin acorduri de parteneriat între primării și furnizorul privat de servicii sociale, acreditat.

În situaţia în care consiliul local nu identifică resurse financiare şi umane suficiente pentru a organiza serviciile prevăzute, la cererea acestuia, consiliul judeţean va asigura finanţarea necesară înfiinţării acestor servicii.

Consiliul local asigură finanţarea cu până la 50% a cheltuielilor de funcţionare a acestor servicii. Cota-parte şi cuantumul total al acestor cheltuieli sunt stabilite annual prin hotărâre a consiliului judeţean.

Finanțare pentru centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba

Pe parcursul anului 2025 au solicitat şi au beneficiat de finanţare 9 localități din judeţ, pentru susținerea cheltuielilor de finanţare şi funcţionării a 12 centre de zi pentru copii.

În judeţul Alba funcţionează astfel de servicii sociale furnizate în cadrul centrelor de zi pentru copii, în municipiile/oraşele Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Ocna Mureş, Zlatna şi în comunele Doştat, Hopârta, Roşia de Secaş, Valea Lungă. Este vorba despre servicii organizate în parteneriat cu furnizori publici de servicii sociale acreditaţi.

Pentru anul 2026, se propune finanțarea cu 17.550 lei/lună/centru de zi, din bugetul județean, pentru 12 centre de zi.

Acestea sunt:

Centrul de zi pentru copii „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud

Centrul de zi pentru copii antepreşcolari „Sf. Irina” Blaj

Centrul de zi pentru copii „Sf. Varvara” Baia de Arieş

Centrul de zi pentru copii „Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş

Centrul de zi pentru copii „Sf. Serafim de Sarov” Războieni

Centrul de zi pentru copii „Sf. Mare Mucenic Pantelimon” Zlatna

Centrul de zi Boz

Centrul de zi Doștat

Centrul de zi pentru copii „Sf. Filofteia” Silivaş

Centrul de zi pentru copii „Sf. Ierarh Nectarie” Vama Seacă

Centrul de zi pentru copii „Sf. Ierarh Nicolae” Roşia de Secaş

Centrul de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Valea Lungă

