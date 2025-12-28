Connect with us

Eveniment

Cetatea din Alba Iulia și unele obiective din oraș, subiect de fake news generat cu ajutorul AI. Mulți locuitori dau ”like”

Publicat

acum 3 secunde

O fotografie falsă cu Alba Iulia, generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale și însoțită de un text care amestecă adevăr istoric și informație imaginară a fost postată pe contul de Facebook ”Tăranul vesel”, un cont care răspândește intens postări realizate cu AI. 

Postarea a fost apreciată și repostată inclusiv de locuitori ai orașului, deși pentru orice albaiulian ar trebui să fie evident că Cetatea Alba Carolina nu este înconjurată de șanțuri cu apă tulbure, că bisericile arată altfel, că clădirile sunt amplasate aiurea și multe altele.

Textul induce ideea că cetatea a fost construită prin muncă forțată de iobagii forțați de austrieci și citează personaje imaginare.

Spre exemplu, citatul "Străbunicul meu a fost adus cu forța la construcția cetății în 1720, dintr-un sat din Ardeal," este atribuit Mariei Mureșan, de 79 de ani, ai cărei străbunici ar fi trăit acum 305 ani...

”Fiecare bastion este construit pe osemintele iobagilor morți. Nu e metaforă - e literalmente adevărat. Sunt îngropați în fundații” mai pretinde textul.

De asemenea, textul are și elemente de istorie factuală, ceea ce îl face credibil pentru unele categorii de cititori.

Comentarii ale unor utilizatori care cred că postarea e reală:

  • ”Trebuie să recunosc,că deşi sunt din județul Alba,nu foarte departe de Alba Iulia şi iubitor de istorie,nu am cunoscut aceste date. Ar fi trebuit scrise,pentru ca să fie cunoscute,inclusiv de turiştii care vizitează cetatea”.
  • ”O lecție de istorie necesară, care ne obligă să privim dincolo de estetica porților baroce și a zidurilor proaspăt restaurate. Cetatea Alba Carolina este o capodoperă a ingineriei, dar adevărata ei greutate nu stă în piatră, ci în jertfa mută a celor 20.000 de iobagi. Poate că e timpul ca, pe lângă plăcuțele turistice, să existe și un monument dedicat celor care au clădit acest simbol cu prețul vieții, fără să li se mulțumească vreodată”.

Alții au identificat imediat falsul și au scris în comentarii, alături de linkuri cu dovezi și explicații cu privire la faptul că situația nu era cea descrisă:

  • ”Este un text de tip manipulativ, construit să provoace indignare, nu să informeze istoric corect”.
  • ”Mult timp ți-a luat să debitezi prostiile de mai sus, dar nu ai fost capabil să găsești o fotografie reală a cetății Alba Carolina!”
  • "Puțini știu că...":
    - pagina e falsă, e cont ruZZesc in spatele ei
    - textele sunt fantezii generate AI
    - imaginile sunt evident AI
    - brusc inainte de alegeri paginile astea or să promoveze niște cozi de topor ruZZe pe aici, acum pregătesc doar terenul pt naivi”.

Și autoritățile locale au reacționat prin vocea city-managerului Lucian Morgovan.

”Începând de ieri se rostogolește în mediul on-line această postare creată cu Inteligența Artificială (AI), însoțită de o imagine care la o minimă atenție se dovedește că este falsă.

Dincolo de imagine, textul explicativ împletește jumătăți de adevăr istoric cu minciuni grosolane, toate ducând spre zona naționalistă, de altfel pe pagina respectivă sunt multe astfel de postări de augmentare falsă a trecutului” a transmis Lucian Morgovan, city manager al municipiului Alba Iulia.

Biblioteca Batthyaneum, subiect de Fake News

Și Biblioteca Batthyaneum, a fost subiectul unor informații și fotografii falsificate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, postate de pe același cont, ”Țăranul vesel”.

Fosta directoare a instituției, Doina Hendre Biro, a fost scandalizată de informațiile legate de Codex Aureus postate acolo.

”Biblioteca Batthyaneum prezentată într-o revoltătoare postare încărcată de inexactități, fabulații și de periculoase deformări ale datelor istorice, pe o pagină FB / nu a bibliotecii !!!

Textul postării este dublat de imaginea care, nu reprezintă nici decorul spațiului interior, nici mobilierul bibliotecii, nici chiar manuscrisul evocat” a scris aceasta pe Facebook, alături de o serie de explicații care arată exact care sunt informațiile eronate vehiculate.

Care este scopul acestor pagini? Racolarea de naivi, persoane care nu sunt atente la semnalele de alarmă evidente din aceste postări, crearea de grupuri mari ce pot fi ulterior influențate într-o direcție sau alta. Să nu credeți că sunt puțini, vorbim de mii sau zeci de mii de persoane” a scris jurnalistul Vlad Petreanu, într-un articol dedicat acestui fenomen, care poate fi citit AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Cetatea din Alba Iulia și unele obiective din oraș, subiect de fake news generat cu ajutorul AI. Mulți locuitori dau ”like”
Evenimentacum O oră

O femeie din Sibiu, reținută pentru că și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente. A vândut moștenirea și s-a mutat în Dubai
Aiudacum 2 ore

Accident produs la Aiud de un tânăr șofer băut. A lovit două mașini staționate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 4 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național
Economieacum 2 zile

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 4 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 23 de ore

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol. Avertizare ANM
horoscop de weekend
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 27-28 decembrie: Bilanț interior și pregătire pentru marea trecere în noul an
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Actualitateacum 5 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

super-gripa
Evenimentacum 5 ore

Super - gripa care circulă în România: Care sunt simptomele tulpinei gripale A(H3N2), subclada K și cum se tratează
masă bogata mancare
Evenimentacum 21 de ore

Beneficiile mersului pe jos după o masă bogată. De ce este important să nu te așezi pe canapea imediat după ce ai mâncat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 6 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie