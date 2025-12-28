Cetatea din Alba Iulia și unele obiective din oraș, subiect de fake news generat cu ajutorul AI. Mulți locuitori dau ”like”

O fotografie falsă cu Alba Iulia, generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale și însoțită de un text care amestecă adevăr istoric și informație imaginară a fost postată pe contul de Facebook ”Tăranul vesel”, un cont care răspândește intens postări realizate cu AI.

Postarea a fost apreciată și repostată inclusiv de locuitori ai orașului, deși pentru orice albaiulian ar trebui să fie evident că Cetatea Alba Carolina nu este înconjurată de șanțuri cu apă tulbure, că bisericile arată altfel, că clădirile sunt amplasate aiurea și multe altele.

Textul induce ideea că cetatea a fost construită prin muncă forțată de iobagii forțați de austrieci și citează personaje imaginare.

Spre exemplu, citatul "Străbunicul meu a fost adus cu forța la construcția cetății în 1720, dintr-un sat din Ardeal," este atribuit Mariei Mureșan, de 79 de ani, ai cărei străbunici ar fi trăit acum 305 ani...

”Fiecare bastion este construit pe osemintele iobagilor morți. Nu e metaforă - e literalmente adevărat. Sunt îngropați în fundații” mai pretinde textul.

De asemenea, textul are și elemente de istorie factuală, ceea ce îl face credibil pentru unele categorii de cititori.

Comentarii ale unor utilizatori care cred că postarea e reală:

”Trebuie să recunosc,că deşi sunt din județul Alba,nu foarte departe de Alba Iulia şi iubitor de istorie,nu am cunoscut aceste date. Ar fi trebuit scrise,pentru ca să fie cunoscute,inclusiv de turiştii care vizitează cetatea”.

”O lecție de istorie necesară, care ne obligă să privim dincolo de estetica porților baroce și a zidurilor proaspăt restaurate. Cetatea Alba Carolina este o capodoperă a ingineriei, dar adevărata ei greutate nu stă în piatră, ci în jertfa mută a celor 20.000 de iobagi. Poate că e timpul ca, pe lângă plăcuțele turistice, să existe și un monument dedicat celor care au clădit acest simbol cu prețul vieții, fără să li se mulțumească vreodată”.

Alții au identificat imediat falsul și au scris în comentarii, alături de linkuri cu dovezi și explicații cu privire la faptul că situația nu era cea descrisă:

”Este un text de tip manipulativ, construit să provoace indignare, nu să informeze istoric corect”.

”Mult timp ți-a luat să debitezi prostiile de mai sus, dar nu ai fost capabil să găsești o fotografie reală a cetății Alba Carolina!”

"Puțini știu că...":

- pagina e falsă, e cont ruZZesc in spatele ei

- textele sunt fantezii generate AI

- imaginile sunt evident AI

- brusc inainte de alegeri paginile astea or să promoveze niște cozi de topor ruZZe pe aici, acum pregătesc doar terenul pt naivi”.

Și autoritățile locale au reacționat prin vocea city-managerului Lucian Morgovan.

”Începând de ieri se rostogolește în mediul on-line această postare creată cu Inteligența Artificială (AI), însoțită de o imagine care la o minimă atenție se dovedește că este falsă.

Dincolo de imagine, textul explicativ împletește jumătăți de adevăr istoric cu minciuni grosolane, toate ducând spre zona naționalistă, de altfel pe pagina respectivă sunt multe astfel de postări de augmentare falsă a trecutului” a transmis Lucian Morgovan, city manager al municipiului Alba Iulia.

Biblioteca Batthyaneum, subiect de Fake News

Și Biblioteca Batthyaneum, a fost subiectul unor informații și fotografii falsificate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, postate de pe același cont, ”Țăranul vesel”.

Fosta directoare a instituției, Doina Hendre Biro, a fost scandalizată de informațiile legate de Codex Aureus postate acolo.

”Biblioteca Batthyaneum prezentată într-o revoltătoare postare încărcată de inexactități, fabulații și de periculoase deformări ale datelor istorice, pe o pagină FB / nu a bibliotecii !!!

Textul postării este dublat de imaginea care, nu reprezintă nici decorul spațiului interior, nici mobilierul bibliotecii, nici chiar manuscrisul evocat” a scris aceasta pe Facebook, alături de o serie de explicații care arată exact care sunt informațiile eronate vehiculate.

”Care este scopul acestor pagini? Racolarea de naivi, persoane care nu sunt atente la semnalele de alarmă evidente din aceste postări, crearea de grupuri mari ce pot fi ulterior influențate într-o direcție sau alta. Să nu credeți că sunt puțini, vorbim de mii sau zeci de mii de persoane” a scris jurnalistul Vlad Petreanu, într-un articol dedicat acestui fenomen, care poate fi citit AICI.

