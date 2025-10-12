Cetățenii din statele non-UE vor avea datele biometrice colectate la intrarea în România: Amprente digitale și imagine facială

Sistemul de colectare a datelor biometrice pentru cetățenii din statele non UE care intră în România, devine operațional de duminică, 12 octombrie.

Este vorba despre sistemul (EES), sistemul de Intrare/Ieșire la frontierele externe ale Uniunii Europene. Sistemul se va aplica doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care intenționează să efectueze șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Punct de colectare la aeroportul Sibiu

În România, sistemul va fi operaționalizat etapizat, începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (județul Constanța), Stânca (județul Botoșani), Naidaș (județul Caraș-Severin), Sighet (județul Maramureș) și Aeroportul Sibiu, urmând să fie extins gradual și în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile)”, a informat miercuri Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

EES va înregistra data și locul de intrare și ieșire pentru cetățenii non-UE, va colecta date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și va calcula automat durata șederii legale.

Pe durata perioadei de tranziție de aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

Implementarea sistemului urmărește realizarea unui control mai sigur și eficient, înlocuind treptat ștampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente.

Cât vor fi păstrate datele biometrice

”La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră”, au mai precizat reprezentanții IGPF.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetățenilor țărilor non-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Datele vor fi păstrate timp de trei ani (sau cinci ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere), cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor

