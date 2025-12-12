Connect with us

Eveniment

Chef Marian, Restaurant Nepo: Postul Crăciunului, între porc și dieta mediteraneană (P)

Publicat

acum O oră

În fiecare an, odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, în bucătărie se dă o adevărată luptă… una delicioasă. Între tradițiile românești, cu binecunoscutul porc în rol principal, și tendințele culinare moderne, în care preparatele mediteraneene câștigă tot mai mulți adepți, sezonul de iarnă aduce provocări și satisfacții deopotrivă pentru orice chef.

Iar Chef Marian de la Restaurant Nepo știe mai bine ca oricine cum să împace toate gusturile, de la cei care țin post până la iubitorii de bunătățuri tradiționale.

Dieta mediteraneană – cerută, apreciată și gustoasă

În ultimii ani, clienții Nepo au descoperit tot mai mult bucuria și prospețimea preparatelor mediteraneene. „Sunt ușoare, sunt sănătoase și scot tot ce e mai bun din ingrediente simple”, spune Chef Marian.

Dieta mediteraneană, considerată una dintre cele mai sănătoase din lume, se bazează pe pește, fructe de mare, ulei de măsline, legume proaspete, plante aromatice și preparări blânde, fără prăjeli. Specialități precum medalionul de butterfish, creveții în sos de lime, salatele cu brânzeturi fine sau pastele cu fructe de mare sunt tot mai căutate de clienții care vor echilibru în farfurie, fără să renunțe la gust.

„Secretul este să nu intervii prea mult asupra ingredientelor. Le lași să vorbească singure. Un pește proaspăt, o legumă bună, un ulei de măsline de calitate – și ai deja jumătate din rețetă făcută”, explică chef-ul.

Tradiția porcului – nelipsită de pe masa românilor

Dar oricât de populară ar fi gastronomia mediteraneană, românii rămân, în suflet, atașați de tradițiile de Crăciun. „Orice ai spune, în decembrie mirosul de cârnați, tobă, caltaboș, friptură sau sarmale rămâne în topul preferințelor”, spune Chef Marian.

Preparatele tradiționale necesită timp, atenție și respect pentru rețetele moștenite. Bucătarii știu că fiecare zonă și fiecare familie are propriile secrete, însă baza rămâne aceeași: carne de porc de calitate, condimente aromate, afumătură făcută cum trebuie și răbdare.

„Când pregătești ceva tradițional, nu te grăbești. Fiecare etapă contează. Asta face diferența între un preparat obișnuit și unul care îți aduce aminte de copilărie”, spune chef-ul.

Postul Crăciunului – între tradiție, echilibru și sănătate

Totuși, înainte să trecem de la salate ușoare la mesele bogate de sărbătoare, mulți români aleg să respecte Postul Crăciunului. Iar în ultimii ani, chef-ii au observat o creștere semnificativă a cererii pentru preparate de post.

„Oamenii postesc nu doar din motive religioase, ci și pentru sănătate. Postul e o perioadă în care simți că-ți odihnești organismul. Îți echilibrezi excesele”, spune Chef Marian.

Preparatele de post, dacă sunt pregătite corect, sunt la fel de savuroase ca oricare altele: tocănițe de legume, paste cu sosuri vegetale, hummus, ciuperci aromate, plăcinte, creme de legume, salate bogate și deserturi de post. „Totul ține de creativitate și de calitatea ingredientelor”, subliniază chef-ul.

Echilibrul – ingredientul secret al sărbătorilor

Chef Marian spune că nu trebuie să alegem între tradițional și modern, între mediteranean și românesc, între post și răsfăț. Se pot îmbina armonios.

„Îmi place să cred că bucătăria este despre echilibru. Poți să te bucuri de preparate ușoare înainte de sărbători, poți respecta postul dacă îți dorești și poți savura și bunătățile din porc atunci când vine vremea. Important e să te simți bine și să te bucuri de masă.”

Meniul de sărbători – platouri speciale pentru acasă

Pentru cei care vor să se bucure de gustul Nepo în confortul propriei case, restaurantul pregătește și în acest an platouri speciale de sărbători, disponibile la comandă, cu prețuri începând de la 180 lei.

Platourile include preparate tradiționale din porc, pregătite după rețete autentice, gustări reci și calde pentru masa de Crăciun, variante inspirate din dieta mediteraneană, opțiuni de post, pentru cei care respectă rânduiala până în Ajun, dar și un desert de casă gata să îndulcească orice masă festivă.

„Vrem ca fiecare familie să se poată bucura de mâncare bună, fără grija orelor petrecute în bucătărie. Platourile noastre sunt pregătite cu aceeași grijă și atenție ca în restaurant și sunt perfecte pentru mesele de sărbători în familie”, spune Chef Marian.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Economieacum 47 de minute

Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS
Evenimentacum O oră

Chef Marian, Restaurant Nepo: Postul Crăciunului, între porc și dieta mediteraneană (P)
Evenimentacum O oră

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 47 de minute

Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS
Economieacum 3 ore

Amenzi de peste 3 milioane lei date de Antifrauda ANAF după control la firme de ridesharing. Măsuri dispuse
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 6 ore

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum o zi

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Evenimentacum 2 ore

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj, de autoritățile de sănătate. Ce măsuri sunt luate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 20 de ore

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie