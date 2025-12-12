Chef Marian, Restaurant Nepo: Postul Crăciunului, între porc și dieta mediteraneană (P)

În fiecare an, odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, în bucătărie se dă o adevărată luptă… una delicioasă. Între tradițiile românești, cu binecunoscutul porc în rol principal, și tendințele culinare moderne, în care preparatele mediteraneene câștigă tot mai mulți adepți, sezonul de iarnă aduce provocări și satisfacții deopotrivă pentru orice chef.

Iar Chef Marian de la Restaurant Nepo știe mai bine ca oricine cum să împace toate gusturile, de la cei care țin post până la iubitorii de bunătățuri tradiționale.

Dieta mediteraneană – cerută, apreciată și gustoasă

În ultimii ani, clienții Nepo au descoperit tot mai mult bucuria și prospețimea preparatelor mediteraneene. „Sunt ușoare, sunt sănătoase și scot tot ce e mai bun din ingrediente simple”, spune Chef Marian.

Dieta mediteraneană, considerată una dintre cele mai sănătoase din lume, se bazează pe pește, fructe de mare, ulei de măsline, legume proaspete, plante aromatice și preparări blânde, fără prăjeli. Specialități precum medalionul de butterfish, creveții în sos de lime, salatele cu brânzeturi fine sau pastele cu fructe de mare sunt tot mai căutate de clienții care vor echilibru în farfurie, fără să renunțe la gust.

„Secretul este să nu intervii prea mult asupra ingredientelor. Le lași să vorbească singure. Un pește proaspăt, o legumă bună, un ulei de măsline de calitate – și ai deja jumătate din rețetă făcută”, explică chef-ul.

Tradiția porcului – nelipsită de pe masa românilor

Dar oricât de populară ar fi gastronomia mediteraneană, românii rămân, în suflet, atașați de tradițiile de Crăciun. „Orice ai spune, în decembrie mirosul de cârnați, tobă, caltaboș, friptură sau sarmale rămâne în topul preferințelor”, spune Chef Marian.

Preparatele tradiționale necesită timp, atenție și respect pentru rețetele moștenite. Bucătarii știu că fiecare zonă și fiecare familie are propriile secrete, însă baza rămâne aceeași: carne de porc de calitate, condimente aromate, afumătură făcută cum trebuie și răbdare.

„Când pregătești ceva tradițional, nu te grăbești. Fiecare etapă contează. Asta face diferența între un preparat obișnuit și unul care îți aduce aminte de copilărie”, spune chef-ul.

Postul Crăciunului – între tradiție, echilibru și sănătate

Totuși, înainte să trecem de la salate ușoare la mesele bogate de sărbătoare, mulți români aleg să respecte Postul Crăciunului. Iar în ultimii ani, chef-ii au observat o creștere semnificativă a cererii pentru preparate de post.

„Oamenii postesc nu doar din motive religioase, ci și pentru sănătate. Postul e o perioadă în care simți că-ți odihnești organismul. Îți echilibrezi excesele”, spune Chef Marian.

Preparatele de post, dacă sunt pregătite corect, sunt la fel de savuroase ca oricare altele: tocănițe de legume, paste cu sosuri vegetale, hummus, ciuperci aromate, plăcinte, creme de legume, salate bogate și deserturi de post. „Totul ține de creativitate și de calitatea ingredientelor”, subliniază chef-ul.

Echilibrul – ingredientul secret al sărbătorilor

Chef Marian spune că nu trebuie să alegem între tradițional și modern, între mediteranean și românesc, între post și răsfăț. Se pot îmbina armonios.

„Îmi place să cred că bucătăria este despre echilibru. Poți să te bucuri de preparate ușoare înainte de sărbători, poți respecta postul dacă îți dorești și poți savura și bunătățile din porc atunci când vine vremea. Important e să te simți bine și să te bucuri de masă.”

Meniul de sărbători – platouri speciale pentru acasă

Pentru cei care vor să se bucure de gustul Nepo în confortul propriei case, restaurantul pregătește și în acest an platouri speciale de sărbători, disponibile la comandă, cu prețuri începând de la 180 lei.

Platourile include preparate tradiționale din porc, pregătite după rețete autentice, gustări reci și calde pentru masa de Crăciun, variante inspirate din dieta mediteraneană, opțiuni de post, pentru cei care respectă rânduiala până în Ajun, dar și un desert de casă gata să îndulcească orice masă festivă.

„Vrem ca fiecare familie să se poată bucura de mâncare bună, fără grija orelor petrecute în bucătărie. Platourile noastre sunt pregătite cu aceeași grijă și atenție ca în restaurant și sunt perfecte pentru mesele de sărbători în familie”, spune Chef Marian.

