Ciclonul Barbara lovește România: Cod roșu de ploi în București și cinci județe. Ploile pot atinge 100 de litri pe metrul pătrat

Ciclonul Barbara

Publicat

acum O oră

Ciclonul Barbara lovește România: Partea de Sud a țării se pregătește să fie lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara, care aduce precipitații abundente și vânt puternic în mare parte din țară.

Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi, care intră în vigoare marți seară, la ora 21:00, și vizează municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov.

Avertizarea extremă este valabilă până miercuri la ora 15:00, interval în care se vor înregistra ploi torențiale și abundente, cantitățile de apă urmând să ajungă la 80-100 de litri pe metru pătrat, echivalentul unei luni întregi de precipitații.

Meteorologii avertizează că fenomenele vor fi mai intense decât cele din zilele precedente, iar inundațiile și acumulările de apă ar putea provoca probleme semnificative în zonele urbane și rurale.

Totodată, un cod portocaliu de ploi este în vigoare pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, unde se vor acumula 60-90 l/mp, iar izolat până la 100 l/mp, transmite Meteo Radar.

De miercuri seară, ploile se vor restrânge treptat, însă până joi la ora 18:00 va fi activ un cod galben de vânt pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în zonele montane înalte din Carpații de Curbură și Carpații Meridionali, se vor înregistra viteze de 80-90 km/h.

În unele zone, meteorologii avertizează că pot apărea descărcări electrice și cantități izolate de până la 120-140 l/mp.

Din cauza cantităților extreme de precipitații, care vin după un alt interval rece și ploios, sunt posibile inundații puternice pe unele râuri, dar și băltiri pe suprafețe extinse în zonele de câmpie.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile, să nu parcheze autovehiculele sub copaci sau în apropierea cursurilor de apă și să urmărească actualizările transmise de Administrația Națională de Meteorologie și Inspectoratele pentru Situații de Urgență.

