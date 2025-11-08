Cinci persoane din Alba prinse cu droguri au scăpat de dosarele penale. DIICOT se axează pe combaterea traficului și a dealerilor

Patru bărbați și o femeie din Alba care au fost prinși în urmă cu mai mult timp cu droguri la ei au scăpat de dosarele penale. Toți au fost cercetați de DIICOT Alba Iulia în dosare distincte, după ce au în urma unor controale de rutină polițiștii au găsit asupra lor cantități mici de droguri.

În timpul audierilor aceștia au declarat că drogurile erau pentru consum propriu și nu pentru trafic. Doi dintre ei au fost identificați de polițiști în anul 2024, iar restul pe parcursul anului 2025.

Spre exemplu unul dintre ei, a fost oprit în timp ce conducea un autoturism în data de 23 februarie 2024. Asupra sa, polițiștii au descoperit un joint de cannabis.

Un alt bărbat a fost identificat tot la volanul unei mașini, câteva zile mai târziu, pe raza comunei Mirăslău. Avea asura sa 0,20 grame canabis, precum şi un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-a pus în evidenţă THC.

În vara anului 2024, în parcarea unui magazin de pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, în data de 6 ianuarie 2025, a fost identificat un alt bărbat care avea asupra sa 0,53 grame canabis în amestec cu tutun.

Cea mai mare cantitate a fost de 2 grame

Cea mai mare cantitate găsită asupra unuia dintre cei cinci a fost de 2,18 grame canabis. S-a întâmplat în data de 14 mai 2025, și a fost depistat tot în urma unui control de rutină al polițiștilor rutieri.

De asemenea, și o femeie s-a ales cu dosar penal pentru posesie de droguri, după ce asupra ei polițiștii au găsit 0,04 grame substanță care conține 3-CMC.

Dosarele nu au mai ajuns pentru a fi judecate pe rolul Tribunalului Alba, deoarece faptele sunt minore, substanțele erau pentru consum propriu, iar procesul ar fi costat mult prea mult, în raport cu cele întâmplate.

DIICOT Alba Iulia a cerut închiderea dosarelor

Mai mult de atât, eforturile şi resursele organelor judiciare trebuie prioritizate, principala direcție de acțiune constând în identificarea şi tragerea la răspundere penală a dealerilor de substanţe psihotrope, au notat procurorii DIICOT în cererea de renunțare la urmărirea penală.

Drept urmare, procurorii DIICOT Alba Iulia au cerut închiderea dosarelor. În data de 4 noiembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au admis cererea procurorilor și au închis dosarele penale.

Decizia a fost definitivă.

