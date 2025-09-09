Cine transmite Cipru – România LIVE la TV. Lotul convocat de Lucescu, declarații și calcule

Cine transmite Cipru – România LIVE la TV, în etapa a cincea a preliminariilor pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Meciul are loc la Nicosia, marți de la ora 21:45 și va fi difuzat în direct la postul Prima TV. De la aceeași oră, 21.45, tot în Grupa H se va disputa și derby-ul Bosnia Herțegovina – Austria.

Cu șase puncte strânse din patru partide disputate, tricolorii nu mai au voie să facă pași greșiți în grupa H de calificare.

Cele două echipe se află în grupa H a preliminariilor. România se află pe locul 3, în prezent, după Bosnia Herțegovina și Austria, iar Cipru ocupă locul 4.

Din grupă mai face parte și San Marino, echipă aflată pe ultimul loc cu zero puncte.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciul cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alex CHIPCIU (”U” Cluj, 48/6);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Așadar, meciul este transmis marți de la ora 21:45 de postul de televiziune Prima TV, care a câștigat drepturile de transmisiune.

Programul special începe la ora 17:30, pe Prima Sport 1, cu prima ediţie FOTBAL SHOW, moderată de Alex Radulescu.

I se vor alătura în studio Mihai Stoica şi Bogdan Cosmescu. Dezbaterile continuă la 19:30, cu Aurel Ţicleanu şi Bogdan Cosmescu, plus primele imagini şi relatări live din Cipru.

La 21:00, Alex Rădulescu deschide pe Prima TV studioul UEFA European Qualifiers, pentru ultimele informaţii înainte de fluierul de start.

Basarab Panduru şi Sorin Cârţu vor fi invitaţii ediţiei. Iar de la 21:45, meciul Cipru – România se vede în direct, la Prima TV.

Un duel decisiv pentru tricolori, aflaţi în plină campanie de calificare la Campionatul Mondial 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Alex Rădulescu, Basarab Panduru şi Sorin Cârţu vor reveni imediat după meci, la Studioul UEFA European Qualifiers, cu imagini şi reacţii din Cipru.

Următorul meci al României va fi pe 12 octombrie împotriva Austriei.

Declarațiile antreonorilor:

„Echipa Ciprului s-a schimbat, noul antrenor a adus un aspect important din fotbalul grec și cipriot. Agresivitate, viteza, jocul aerian sunt pe primul loc.

Își folosesc la maximum calitățile lor, joacă cu minge lungă și ieșire cu mingea a doua. Se vede în progresul pe care l-au făcut, punând în dificultate Bosnia și Austria.

Cipru are un jucător de mare valoare, Kastanos. Va fi un meci în care ei atacă omul, împing, creează o stare de dezechilibru. Ai noștri să nu se relaxeze.

Duelurile individuale vor fi decisive. Noi avem o calitate superioară a paselor. Sunt două stiluri diferite, vom vedea ce joc iese.

Ei au început tare la București, ceea ce se va întâmpla și mâine”, a declarat Lucescu la conferința de presă de luni seară.

La rândul său, selecționerul Apostolos Mantzios (55 de ani) a declarat că va fi un meci extrem de dificil contra selecționatei lui Mircea Lucescu (80 de ani).

”Ceea ce ne dorim pentru acest meci e să avem un rezultat pozitiv. România nu este mai slabă decât anul trecut, dar are avem șanse să câștigăm mâine”, a spus selecționerul celor din Cipru.

Se califică direct la Campionatul Mondial 2026 câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două meciuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

