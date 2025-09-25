Cine transmite la TV meciul FCSB – Go Ahead Eagles din Europa League. Partida de joi se dispută de la ora 19:45

Cine transmite la TV meciul FCSB – Go Ahead Eagles: Partida va putea fi vizionată la DigiSport și PrimaSport. Partida de joi se dispută de la ora 19:45 în prima etapă a Ligii Europa.

Este prima deplasare a celor de la FCSB în Europa League și are loc în Olanda, țară unde campioana României și-a desfășurat și cantonamentul de vară.

Go Ahead Eagles nu este o formație cu un istoric european. Formația din Olanda nu a mai ajuns în faza grupei unei competiții continentale din sezonul 1969-1970, potrivit Digi Sport.

Finanțatorul George Becali a declarat că va trimite în teren echipa a doua a FCSB.

Foto: Imagine generată cu ajutorul AI; rol ilustrativ.

