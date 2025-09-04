Cine transmite la TV meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii

România – Canada. Naționala revine pe teren vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pentru un meci amical pe Arena Națională.

Partida reprezintă un test important pentru tricolori înaintea confruntării cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Astfel, tricolorii se vor baza pe jucători importanți precum albaiulianul Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Dennis Man, pregătindu-se să revină la meciurile oficiale de calificare pentru Cupa Mondială 2026, scrie flashscore.ro

Pentru microbiștii din România meciul va fi transmis live, de la ora 21:00, la postul Antena 1.

Programul complet al grupei în care joacă România

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

(21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

(21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

(21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

