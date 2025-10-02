Circulația pe DN 67C Transalpina, închisă din nou, din cauza ninsorii. Se intervine cu utilaje de deszăpezire

Circulația rutieră pe Transalpina a fost închisă din nou, joi dimineața, din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Este a doua restricție impusă în această săptămână, după ce traficul a fost reluat temporar.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), de joi, 2 octombrie, ora 9.00, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina).

Restricția este impusă pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Se intervine cu două utilaje de deszăpezire, de câteva ore.

Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

Același tronson a fost închis și marți, din cauza zăpezii, iar circulația s-a reluat miercuri dimineața.

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cod portocaliu de ninsori și viscol, a fost luată decizia închiderii sectorului de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic”, a anunțat DRDP Craiova.

