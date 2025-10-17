CNAIR: Emiterea rovinietei și peajului se suspendă în acest weekend. Recomandări pentru șoferi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că nu va fi posibilă emiterea rovinietei și peajului în acest weekend, prin portalul erovinieta.ro și prin aplicația eTarife.

”CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 17.10.2025 (vineri) ora 23:45 – 19.10.2025 (duminică) ora 04:00, emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă.

Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei si peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife, urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”, transmite compania de drumuri.

Recomandări pentru șoferi

CNAIR precizează că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii.

Peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

Rovinieta şi peajul pot fi achiziţionate de la distribuitorii autorizaţi, utilizând şi alte mijloace de plată.

AICI, noile tarife valabile din septembrie 2025.

