Rovinieta 2025: De luni, 8 septembrie, cresc tarifele la rovinietă și peaje pentru vehiculele de transport. Precizări CNAIR

rovinieta online cnair posibile intreruperi plata online

Publicat

acum 2 ore

Rovinieta 2025: cresc tarifele la rovinietă și peaje pentru vehiculele de transport. CNAIR a anunțat că, începând de luni, 8 septembrie, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică.

Se aplică OG 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr.15/2002.

Se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.

CNAIR amintește că din 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).

Tarife ROVINIETA 2025 din septembrie

Categorie Tip vehicul/ Durata de utilizare/ Tarif (euro) TVA inclus

Rovinieta 2025 categoria A: Autoturisme

  • 1 zi: 3,5 euro
  • 10 zile: 6 euro
  • 30 de zile: 9,5 euro
  • 60 de zile: 15 euro
  • 12 luni: 50 euro

Rovinieta 2025 categoria B: Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone

  • 1 zi: 10 euro
  • 10 zile: 13,5 euro
  • 30 de zile: 21,5 euro
  • 60 de zile: 34 euro
  • 12 luni: 114 euro

Rovinieta 2025 categoria C: Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone

  • 1 zi: 7,5 euro
  • 7 zile: 19 euro
  • 30 de zile: 38 euro
  • 12 luni: 380 euro

Rovinieta 2025 categoria D: Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone

  • 1 zi: 13 euro
  • 7 zile: 33 euro
  • 30 de zile: 66,5 euro
  • 12 luni: 665 euro

Rovinieta 2025 categoria E: Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

  • 1 zi: 17 euro
  • 7 zile: 42,5 euro
  • 30 de zile: 85,5 euro
  • 12 luni: 855 euro

Rovinieta 2025 categoria F: Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

  • 1 zi: 28,5 euro
  • 7 zile: 71 euro
  • 30 de zile: 142,5 euro
  • 12 luni: 1.425 euro

Rovinieta 2025 categoria G: Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusive conducătorul auto)

  • 1 zi: 7,5 euro
  • 7 zile: 19 euro
  • 30 de zile: 38 euro
  • 12 luni: 380 euro

Rovinieta 2025 categoria H: Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

  • 1 zi: 13 euro
  • 7 zile: 33 euro
  • 30 de zile: 66,5 euro
  • 12 luni: 665 euro

Rovinieta 2025: Amenzi

Amenzile pentru lipsa rovinietei cresc astfel:

  • Autoturisme: 500-1000 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone: 1.140-2.280 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone: 3.800-7.600 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12 tone: 6.650-13.300 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv): 8.550-17.100 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv): 14.250-28.500 lei
  • Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto): 3.800-7.600 lei
  • Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto): 6.650-13.300 lei.

Peaje 2025

Tarife de trecere poduri peste Dunăre între Fetești și Cernavodă

Amenzi

Tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii, de la 8 septembrie:

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Petru

    duminică, 07.09.2025 at 08:25

    La starea drumurilor chiar trebuia mărită taxa. Nesimțire pe toate liniile.

    Răspunde

