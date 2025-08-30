CNAIR: Emiterea rovinietelor, suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni. Precizări pentru șoferi

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 31 august 2025 (duminică) ora 23:30 – 1 septembrie 2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată.

Această scurtă suspendare, de o oră, este ncesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinieta) aplicabil în cazul autoturismelor, ca urmare a prevederilor Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal – bugetare.

În acest sens, CNAIR a publicat tarifele pentru rovinietă aplicabile în cazul autoturismelor, valabile începând cu data de 1 septembrie 2025.

De asemenea, CNAIR reamintește utilizatorilor rețelei rutiere de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că au posibilitatea de a achita în avans Rovinieta, tarifele achitate anterior datei de 1 septembrie 2025 menținându-și valabilitatea.

