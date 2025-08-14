Eveniment
Cod Galben de caniculă în Alba și toată jumătatea de Vest a țării, de Sfânta Maria
Cod Galben de caniculă în Alba și toată jumătatea de Vest a țării, de Sfânta Maria, anunțat de meteorologi.
Intervalul: 15 august, interval orar 12 – 21.
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei.
Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice.
Notă: sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.