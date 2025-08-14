Cod Galben de caniculă în Alba și toată jumătatea de Vest a țării, de Sfânta Maria, anunțat de meteorologi.

Intervalul: 15 august, interval orar 12 – 21.

Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei.

Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice.

Notă: sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News