Cod galben de ceață emis pentru zona joasă a județului Alba. Localitățile vizate

Meteorologii au emis o atenționare nowcasting pentru zona joasă a județului Alba, valabilă joi, 11 decembrie 2025, până la ora 09:00.

Potrivit avertizării, în mai multe localități din județ se va semnala ceață densă, care va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Localitățile vizate includ Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească luminile de ceață, întrucât traficul poate fi îngreunat în zonele afectate. Autoritățile recomandă atenție sporită și pietonilor, dată fiind vizibilitatea scăzută din primele ore ale dimineții.

