Cod Galben de furtună în județul Alba: vânt puternic și ploi. Localitățile vizate

Cod Galben de furtună în județul Alba, emis de ANM. Este vizată zona de munte a județului Alba, respectiv zona localităților: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu și Gârbova.

Meteorologii spun că local se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 20 – 30 de litri pe metrul pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 – 60 de kilometri la oră).

Izolat se va înregistra grindină de mici dimensiuni (1 – 2 centimetri).

Averizarea este valabilă de la 07.09, 15:20 pâna la 07.09, 17:20, emisă la 07-09-2025 ora 15:10

