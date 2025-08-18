Cod Galben de inundații pe râuri din Alba. Sunt așteptate scurgeri pe versanți și viituri rapide pe râurile mici

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni atenționări Cod Galben și Portocaliu de inundații în Alba și alte județe din țară, valabile până marți dimineața.

Potrivit hidrologilor, sunt așteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Cod Galben de inundații

În intervalul 18.08.2025 ora 12:00 – 19.08.2025 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice:

Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj),

– bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş – amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţul Alba) ,

– afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş – , Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba ),

– bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi ), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba , Sibiu şi Hunedoara),

– afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: , Sibiu şi Hunedoara), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj),

Motru – bazin amonte S.H. Broşteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi),

Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj),

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj),

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman),

Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman),

Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov şi Teleorman),

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov),

Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova),

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova).

Cod Portocaliu de inundații

În intervalul 18.08.2025 ora 14:00 – 18.08.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice:

Tărlung (afluent al râului Râul Negru) – judeţele: Braşov şi Covasna, Argeş – bazin superior,

Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa),

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov),

Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin amonte Ac. Măneciu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Măneciu (judeţul Prahova).

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Dâmboviţa şi Prahova.

