Cod galben de polei emis pentru zona joasă a județului Alba. Localitățile vizate

Meteorologii au emis o alertă de cod galben pentru zona joasă a județului Alba.

Potrivit informațiilor, local va fi burniţă și se va forma polei. Alerta este valabilă miercuri până la ora 18:00.

Sunt vizate localitățile:

Alba Iulia,

Aiud,

Cugir,

Sebeș,

Blaj,

Ocna Mureș,

Teiuș,

Ighiu,

Săsciori,

Unirea,

Jidvei,

Vințu de Jos,

Galda de Jos,

Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română,

Stremț, Sâncel, Șpring,

Sântimbru,

Lunca Mureșului,

Ciugud,

Șibot,

Mirăslău,

Săliștea,

Bucerdea Grânoasă,

Berghin,

Fărău,

Noșlac,

Gârbova,

Crăciunelu de Jos,

Cricău,

Livezile,

Cergău,

Roșia de Secaș,

Câlnic,

Hopârta,

Rădești,

Cut,

Blandiana,

Ohaba,



Cenade, Doștat

De asemenea, mai este vizată și zona joasă a județului Sibiu, respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod.

