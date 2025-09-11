Cod Galben de vreme rea, pentru zona Munților Apuseni: Ploi puternice anunțate de meteorologi. Cât durează atenționarea

Meteorologii au emis o atenționare meteo de vreme rea, de tipul Cod Galben, pentru zona Munților Apuseni, dar și alte județe din țară.

Atenționarea meteo este valabilă între 11 și 12 septembrie ora 03.00. Potrivit meteorologilor în perioada menționată vor avea loc ploi însemnate cantitativ.

Sunt vizate județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni.

În intervalul menționat, în județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și în Munții Apuseni va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat peste 50 de litri pe metru pătrat.

