Cod Portocaliu de furtuni în mare parte a județului Alba. Se vor înregistra averse, rafale puternice de vânt și grindină

Cod Portocaliu de furtuni manifestate prin averse importante cantitativ, rafale puternice de vânt și grindină, emis de meteorologi pentru sâmbătă, 17 august, între orele 14.00 – 21.00.

Fenomene meteo așteptate: vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70 – 90 de kilometri la oră) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 60 de litri pe metrul pătrat.

Zone afectate: Vestul și sudul județului Alba.

Recomandări ISU Alba pentru populație

Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;

Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.

Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News