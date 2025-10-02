Cod Portocaliu de ninsori și viscol în Alba și alte zone din țară. Cod Roșu de ploi în două județe. Vreme rea până sâmbătă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările de vreme rea. Sudul județului Alba (Munții Sebeșului și Șureanu) sunt sub Cod Portocaliu de ninsori și viscol. Avertizări similare sunt și în alte zone din țară.

Vremea va fi deosebit de rece până sâmbătă. Va ploua abundent la altitudini mai mici, iar două județe sunt sub alertă Cod Roșu.

Informare meteo: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până sâmbătă, 4 octombrie, ora 10

Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m

În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade. În Dobrogea vor fi 17-20 de grade. Minimele vor fi între 0 și 10 grade.

De joi dimineața, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25-50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70-90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte. La altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45-55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60-70 km/h.

Avertizare Cod Portocaliu de ninsori abundente și viscol: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 23.00

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70-80 km/h).

Se va depune strat consistent de zăpadă de 30-50 cm.

Atenționare Cod Galben de ninsori viscolite: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 – 3 octombrie, ora 23.00

În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50-70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10-30 cm).

Atenționare Cod Galben de ploi abundente: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 23.00

Centrul și estul Munteniei și în Dobrogea

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25-35 l/mp și local de 40-50 l/mp.

Avertizare Cod Portocaliu de ploi abundente: de joi, 2 octombrie ora 10.00 până vineri, 3 octombrie ora 23.00

Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70-80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

Alertă Cod Rosu de ploi abundente – județele Dolj și Olt – de joi, 2 octombrie oria 18.00 până vineri, 3 octombrie ora 21.00

În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100-110 l/mp.

Atenționare Cod Galben de vânt puternic: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 23.00

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50-70 km/h.

Avertizare Cod Portocaliu de vânt puternic: de joi, 2 octombrie, ora 20.00 până vineri, 3 octombrie, ora 23.00

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70-90 km/h.

Atenționări ISU Alba: ”evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică”

ISU Alba transmite atenționări și recomandări celor care se află sau doresc să meargă în zonele aflate sub avertizare meteo de ninsori și viscol:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate

Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare

Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.

Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

