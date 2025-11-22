Connect with us

Comisioanele plătite pentru pensiile în numerar sunt de 10 ori mai mari. Ministrul Muncii anunță un program pentru plata pe card

Majorare indirectă a pensiilor

Publicat

acum O oră

Comisioanele plătite pentru pensiile în numerar sunt de 10 ori mai mari. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card.

Acesta a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică, potrivit Agerpres.

„Comisioanele pe care le plătim la Poştă astăzi sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele pe care le plătim prin bancă atunci când plătim pensiile”,a afirmat Manole, explicând diferenţa majoră dintre costurile suportate la nivel bugetar.

Potrivit ministrului, distribuţia pensiilor este în prezent împărţită în mod egal între cele două modalităţi, jumătate dintre pensionari care primesc banii pe card şi jumătate care primesc banii în numerar, de la poştaş.

„Pentru jumătatea pe card am plătit până la sfârşitul lui septembrie 6 milioane de lei comisioane bancare, pentru jumătatea pe cash am plătit comisioane la Poştă 60 de milioane de lei”, a precizat ministrul Muncii.

În acest context, Ministerul Muncii va demara un program de promovare a plăţii pensiilor pe card, fără a introduce obligaţii.

„Vom începe un program prin care să promovăm, fără să obligăm pe nimeni, încă o dată. Ar fi util cât mai mulţi pensionari să accepte plata pensiei pe card. În Uniunea Europeană, în 2025, sper că nu pare exotic nimănui. E normalitate”, a subliniat el.

sursa: Agerpres

