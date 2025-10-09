Connect with us

Economie

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă

locuri de munca 1

Publicat

acum 2 ore

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare: Şase din zece angajatori spun că nu sunt pregătiţi să o facă. Obligația intră în vigoare în a doua jumătate a anului viitor. Multe companii oferă salarii foarte mici sau necompetitive pentru domeniul respectiv și preferă ca discuția despre bani cu viitorul angajat să aibă loc după procesul de recrutare. 

Potrivit unui sondaj derulat de eJobs România, doar 22% dintre angajatori se simt parţial pregătiţi, au început să analizeze impactul şi să facă planuri, iar 16% sunt foarte pregătiţi şi au deja o politică de transparentizare a salariilor pe care o aplică în procesul de angajare, transmite Mediafax.

La întrebarea despre cum se raportează compania din care fac parte la transparenţa salarială în momentul postării de noi joburi disponibile, o treime au răspuns că publică salariul pentru majoritatea poziţiilor noi, 10% fac acest lucru doar pentru poziţiile entry level, în timp ce 56% nu îl afişează deloc.

Aproape 42% recunosc că se tem de faptul că o astfel de abordare transparentă ar putea genera potenţiale nemulţumiri ale angajaţilor actuali cu privire la diferenţele dintre salariile pe care le primesc şi cele care sunt oferite candidaţilor pentru poziţiile vacante.

Doi din zece angajatori consideră că aceste informaţii trebuie să rămână confidenţiale, iar 15% cred că publicarea salariilor va duce la o gestionare mai anevoioasă a negocierilor salariale cu noii candidaţi.

Alte riscuri pe le văd în adoptarea acestei directive sunt legate de costurile administrative ridicate aferente implementării, dar şi faptul că vor fi dezavantajaţi în atragerea candidaţilor pentru că nu oferă salarii competitive.

Un procent de 30% dintre companiile participante la sondaj au spus că nu văd beneficii, ci doar riscuri într-o astfel de măsură.

În ciuda acestui fapt, 66% dintre participanţii la sondaj declară că mesajul care are cea mai mare rezonanţă în comunicarea cu potenţialii angajaţi este cel legat de pachetul salarial.

Sondajul a fost realizat în luna septembrie, pe un eşantion de 198 de respondenţi – specialişti în HR, manageri de departament, team leader şi antreprenori.

Domeniile din care au venit cele mai multe răspunsuri au fost construcţii, producţie, administrativ / logistică, vânzări, medicină, HR / psihologie, IT, şi banking.

