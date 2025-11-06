Comunicat: Cu ochelari sau fără după vârsta de 40 de ani? Când și în ce condiții poți face o operație pentru a scăpa de ochelari

Deja de circa trei decenii, chirurgia este una dintre cele mai sigure și mai eficiente modalități pentru corectare a defectelor de vedere. Grație acestor proceduri medicale foarte avansate, milioane de pacienți din întreaga lume au avut șansa de a renunța la ochelari definitiv sau pentru mulți ani de zile, chiar și la vârste înaintate.

Totuși, nu toți pacienții sunt eligibili pentru o astfel de procedură. Pentru a afla detalii, l-am întrebat pe dr. Teodor Holhoș, un fiu al orașului Alba Iulia și unul dintre cel mai experimentați chirurgi oftalmologi din România, cu peste 30.000 de intervenții la activ, dintre care peste 5.500 doar în acest an.

Rețeaua de Oftalmologie Dr. Holhoș, cea mai mare de profil din țară după cifra de faceri și ca număr de pacienți tratați (peste 120.000), numără în prezent șase clinici de specialitate și 14 cabinete de optică medicală, toate aflate în județele Alba, Sibiu, Cluj și Mureș, precum și un spital generalist ce urmează a fi dat în funcțiune la Alba Iulia. De asemenea, potrivit studiului „Piața serviciilor medicale de oftalmologie” realizat de Reveal Marketing Research, brandul Dr. Holhoș este primul în preferințele românilor în ceea ce privește serviciile de oftalmologie.

Ce sunt operațiile cu laser

Aceste intervenții corectează așa-numitele vicii de refracție, care apar atunci când curbura normală a corneei se modifică. În cazul miopiei, de exemplu, ochiul se alungește progresiv, cu timpul, pe axa longitudinală, de la retină la pupilă. Astfel, imaginea nu mai este focalizată corect pe retină, ci puțin în fața acesteia, astfel încât pacientul nu mai vede clar obiectele aflate la distanță. În cazul hipermetropiei, imaginea se focalizează în spatele retinei, astfel că este afectată vederea de aproape.

„Ca să ajutăm ochiul să focalizeze corect, modelăm cu laserul corneea, acea lentilă transparentă din partea din față a ochiului”, spune dr. Teodor Holhoș. Astfel, imaginea devine clară chiar și fără ajutorul ochelarilor. Pacientul poate ajunge să aibă chiar o acuitate vizuală mai bună decât înainte de operație, sau mai bună decât a unei persoane obișnuite de aceeași vârstă.

Pragul vârstei de 40 de ani

Ce se întâmplă însă după vârsta de 40 de ani? Mai este posibil să facem o astfel de operație? „Cam după această vârstă nu se mai fac operații cu laser pe cornee, pentru că ochiul îmbătrânește și miopia sau hipermetropia se corectează doar pentru o perioadă scurtă”, spune dr. Teodor Holhoș. „La vârsta aceasta se mai poate instala și presbiopia, atunci când pacientul nu mai vede bine la aproape. Pentru pacienții care au trecut de vârsta de 40 de ani, există varianta laser cu Presbyond sau varianta implantării unui cristalin artificial (IOL).”

Implantul de IOL este pe viață și permite tratarea oricăror dioptrii.

Presbyond, o operație foarte avansată

O categorie de pacienți poate apela la operații cu laser chiar și după vârsta de 40 de ani: cei cu presbiopie. Presbiopia este o problemă cu care se confruntă de regulă persoanele după 40 ani și care constă în pierderea acuității vizuale la aproape. Cauza este îmbătrânirea cristalinului, care își pierde din elasticitate și nu mai poate focaliza bine decât la un interval din ce în ce mai mic de distanțe.

Pentru o parte din pacienții cu presbiopie, spune doctorul Teodor Holhoș, există o soluție chirurgicală foarte avansată: operația Presbyond. „Candidatul ideal pentru operația Presbyond ar fi un pacient cu presbiopie, dar altfel cu o sănătate generală și oculară bună, fără istoric de cataracte în familie, fără diabet sau hipertensiune arterială. Aceasta este o operație care se realizează pe cea mai performantă platformă chirurgicală laser care există în acest moment în lume, VisuMax 800 de la ZEISS.”

Cataracta, un risc major

Pacienții de vârsta a treia se confruntă cu unul dintre cele mai frecvente riscuri la adresa vederii: cataracta. Această afecțiune, care constă în opacifierea cristalinului odată cu înaintarea în vârstă, este perfect tratabilă chirurgical. Operația de cataractă este foarte sigură, fiind una dintre cele mai comune din oftalmologie, cu circa 20-30 de milioane de intervenții realizate în fiecare an la nivel mondial.

„Pacienții cu cataractă nu trebuie să amâne operația, altfel riscă să își piardă parțial sau chiar complet vederea”, spune dr. Holhoș. „Cataracta este o boală progresivă, care se tratează exclusiv chirurgical, prin înlocuirea cristalinului natural afectat cu unul artificial – un implant IOL.

Avantajul este că operația rezolvă două probleme în același timp: oferă o vedere bună pentru tot restul vieții și elimină complet riscul de a dezvolta cataractă. În funcție de tipul de cristalin ales (mono- sau trifocal), pacientul ar putea avea nevoie după operație de o singură pereche de ochelari sau chiar ar putea scăpa de tot de ei.”

Cine poate beneficia de o operație

„În general, operațiile de implant IOL nu au multe contraindicații. Aici noi insistăm să spunem că operația este în primul rând potrivită pentru cei care și-o doresc. Dacă simți că te-ar ajuta să nu mai porți ochelari, nu ai vreo contraindicație medicală și investigațiile ne arată că sunt îndeplinite condițiile medicale, atunci putem opera fără nicio problemă”, spune dr. Teodor Holhoș.

