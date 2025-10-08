Comunicat de presă: Anunț privind selecția candidaților pentru posturile de conducere AMEPIP

Anunțul privind selecția candidaților pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

În contextul implementării jalonului 440 din PNRR, Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecție pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, pentru un mandat de 4 ani.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea și funcționarea AMEPIP, Comisia de selecție și Comisia de soluționare a contestațiilor sunt asistate în activitatea lor de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 06.10.2025 a fost publicat, pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, Anunțul privind selecția candidaților pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Data limită pentru depunerea dosarelor de candidadtură este 06.11.2025. Anunțul este disponibil la adresa: https://sgg.gov.ro/1/anunturi-amepip/.

