Întâmpinarea Domnului: Aducerea Pruncului Iisus la Templul din Ierusalim, pe 2 februarie. Semnificații pentru credincioși

Întâmpinarea Domnului este prăznuită pe 2 februarie, la 40 de zile de la naștere, când Iisus a fost adus la Biserică.

Potrivit Calendarului Ortodox 2026, Întâmpinarea Domnului este sărbătoare cu cruce roșie.

Astfel, la 40 de zile de la Nașterea Domnului, Biserica cinstește aducerea Pruncului Iisus la Templul din Ierusalim de către Maica Domnului și Dreptul Iosif, potrivit rânduielii Legii Vechiului Testament.

Praznicul poartă numele de Întâmpinarea Domnului pentru că, în Templu, Pruncul a fost întâmpinat de Dreptul Simeon și de prorocița Ana, care au mărturisit venirea Mântuitorului în lume.

Potrivit Legii mozaice, după trecerea a 40 de zile de la nașterea primului copil de parte bărbătească, acesta trebuia adus la Templu și închinat Domnului, fiind afierosit Lui, cu credința că dintre fiii poporului ales Se va ridica Mesia.

Cu această ocazie, părinții erau datori să aducă o ofrandă, mai exact un miel și un porumbel. Cei săraci care nu își permiteau să aducă un miel, puteau oferi doi pui de porumbel, potrivit crestinortodox.ro.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, introdusă la Roma în 494

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost introdusă la Roma de papa Gelasiu în anul 494. A fost înlocuită străvechea sărbatoare păgână a Lupercaliilor.

Atunci aveau loc și procesiuni în jurul orașului cu făclii aprinse. Era onorat zeul Pan, supranumit și Lupercus, adică ucigătorul lupilor sau ocrotitorul turmelor împotriva lupilor.

În Răsărit, această sărbătoare s-a introdus în penultimul an al domniei împăratului Justin I (526). Generalizarea ei s-a facut în cursul secolului VI, începând din anul 534.

Atunci, împăratul Justinian a schimbat data sărbătorii de la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile socotite de la 25 decembrie, noua dată a sărbătorii Nașterii Domnului).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News