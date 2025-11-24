Comunicat de presă, eurodeputat Mircea Hava: Piața unică merge spre o impozitare unitară, iar România are numai de câștigat

Piața comună a Uniunii Europene rămâne poate cea mai puternică resursă pe care o avem la nivel european, o structură care a ajutat și ajută economiile tuturor statelor membre. PPE vrea o direcție clară! O piață comună care chiar să funcționeze, să fie utilă și mai ales echitabilă pentru toți.

Una dintre schimbările importante pe care PPE le susține este impozitarea unitară a companiilor în toată Uniunea Europeană. Practic, vorbim despre un regim fiscal integrat în care baza impozabilă nu se mai calculează după reguli naționale, ci după un set comun de reguli europene.

Cu alte cuvinte, multinaționalele care operează în Uniune vor respecta același cadru fiscal, indiferent de țara în care își desfășoară activitatea.

Asta înseamnă că dispar optimizările fiscale între state, celebrul joc al mutării profiturilor dintr-o țară în alta doar pentru un regim fiscal mai prietenos. Dacă o companie activează în România sau în oricare alt stat membru, va plăti impozitele în baza aceluiași set de reguli, nu după portițe fiscale locale.

România își va adapta codul fiscal în acest sens, iar acest lucru ne transformă direct în beneficiari. Suntem o piață mare, avem forță de muncă importantă și găzduim multe companii mari. În mod firesc, odată cu noile reguli, o parte mult mai corectă din profitul generat aici va rămâne aici.

PPE propune ca aceste reguli comune să se aplice tuturor multinaționalelor cu cifră de afaceri consolidată de peste 750 de milioane de euro. Baza impozabilă va fi raportată transparent, în funcție de numărul de angajați, costurile salariale, active și vânzări.

Pe scurt și cât se poate de clar. Multinaționalele nu vor mai putea plimba profiturile dintr-o țară în alta. Vor plăti taxe acolo unde fac banii. Așa este corect într-o piață comună.

Pentru România, asta înseamnă ceva simplu. Profiturile obținute aici trebuie să fie impozitate local, iar guvernele vor avea toate instrumentele pentru a încuraja și reinvestirea lor. Regula de bază rămâne însă una singură. Impozitul pe profit trebuie plătit acolo unde profitul este obținut.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News