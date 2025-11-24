Connect with us

Eveniment

Comunicat de presă, eurodeputat Mircea Hava: Piața unică merge spre o impozitare unitară, iar România are numai de câștigat

Publicat

acum 1 minut

Piața comună a Uniunii Europene rămâne poate cea mai puternică resursă pe care o avem la nivel european, o structură care a ajutat și ajută economiile tuturor statelor membre. PPE vrea o direcție clară! O piață comună care chiar să funcționeze, să fie utilă și mai ales echitabilă pentru toți.

Una dintre schimbările importante pe care PPE le susține este impozitarea unitară a companiilor în toată Uniunea Europeană. Practic, vorbim despre un regim fiscal integrat în care baza impozabilă nu se mai calculează după reguli naționale, ci după un set comun de reguli europene.

Cu alte cuvinte, multinaționalele care operează în Uniune vor respecta același cadru fiscal, indiferent de țara în care își desfășoară activitatea.

Asta înseamnă că dispar optimizările fiscale între state, celebrul joc al mutării profiturilor dintr-o țară în alta doar pentru un regim fiscal mai prietenos. Dacă o companie activează în România sau în oricare alt stat membru, va plăti impozitele în baza aceluiași set de reguli, nu după portițe fiscale locale.

România își va adapta codul fiscal în acest sens, iar acest lucru ne transformă direct în beneficiari. Suntem o piață mare, avem forță de muncă importantă și găzduim multe companii mari. În mod firesc, odată cu noile reguli, o parte mult mai corectă din profitul generat aici va rămâne aici.

PPE propune ca aceste reguli comune să se aplice tuturor multinaționalelor cu cifră de afaceri consolidată de peste 750 de milioane de euro. Baza impozabilă va fi raportată transparent, în funcție de numărul de angajați, costurile salariale, active și vânzări.

Pe scurt și cât se poate de clar. Multinaționalele nu vor mai putea plimba profiturile dintr-o țară în alta. Vor plăti taxe acolo unde fac banii. Așa este corect într-o piață comună.

Pentru România, asta înseamnă ceva simplu. Profiturile obținute aici trebuie să fie impozitate local, iar guvernele vor avea toate instrumentele pentru a încuraja și reinvestirea lor. Regula de bază rămâne însă una singură. Impozitul pe profit trebuie plătit acolo unde profitul este obținut.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Comunicat de presă, eurodeputat Mircea Hava: Piața unică merge spre o impozitare unitară, iar România are numai de câștigat
Blajacum 26 de minute

VIDEO: Bărbat din Blaj, reținut din nou de polițiști. A intrat cu forța în locuința nepoatei sale, deși avea ordin de protecție
Evenimentacum 46 de minute

S-a îmbătat și-a amenințat soția și a spart ușa locuinței. Bărbat din Alba Iulia cu dosar penal după ce a provocat un scandal
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 3 ore

VIDEO: Cupru Min Abrud a primit un premiu de excelență pentru performanță în afaceri, în domeniul industrial
Economieacum 4 ore

Serele, solariile și silozurile intră la impozitare de la 1 ianuarie. Cum sunt afectați fermierii, de pachetul 2 de măsuri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Ministrul Muncii, la Alba Iulia. Vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Bărăbanț
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 4 ore

Horoscop pentru săptămâna 24-30 noiembrie 2025: Simțim nevoia să ne punem ordine în viața personală și în cea profesională
Aiudacum 2 zile

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 3 zile

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 21 de ore

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Abrudacum 2 zile

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Care sunt beneficiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 4 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 4 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie