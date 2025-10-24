Comunicat: Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei

Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei. Clădirea a fost complet reabilitată și reorganizată.

Au fost zile prolifice pentru munca de mulți ani a echipei din Primăria Municipiului Sebeș: creșe și grădinițe noi, școli modernizate, clădirea Maternității renovată – toate cu gândul la viitor. Dar mai ales, în interesul oamenilor.

Banii orașului au fost atent administrați, iar sprijinul unor companii care își desfășoară activitatea la Sebeș și care prețuiesc contribuția oamenilor locului la succesul lor au făcut ca proiectele gândite de primarul Dorin Nistor să devină realitate. Bugetul orașului, consolidat prin finanțări nerambursabile, a fost strategic orientat către nevoile Sebeșului.

Dorin Nistor: Niciun efort nu a fost prea mare pentru ca maternitatea din Sebeș să devină un loc frumos

Primarul Dorin Nistor: „Niciun efort nu a fost prea mare pentru ca maternitatea din Sebeș să devină un loc frumos pentru a aduce copii pe lume! Am muncit în primărie alături de o echipă mică, dar inimoasă și am crezut că putem avea un liceu tehnologic la standarde europene, grădinițe și creșe pline de culoare unde să primim copiii cu bucurie, să punem preț pe sănătatea oamenilor și să renovăm dispensarele, spitalul, maternitatea. Aș vrea să nu uităm că prestigiul maternității de la Sebeș îl datorăm unor medici care au scris istorie în medicină, urmați de echipe de specialiști dedicați.

Deservim comunitățile din jurul Sebeșului și am încercat să punem accent pe ceea ce ne recomandă, pe activitățile în care avem un prestigiu de apărat. Faptul că am primit un feed-back pozitiv din partea companiilor locale demonstrează că relația noastră se bazează pe încredere și că investițiile pe care le propunem sunt oportune și bine realizate. Eu cred în viitorul Sebeșului și mă bucur că dăm un semnal de încredere, acum când România are nevoie de comunități și orașe puternice”.

Clădirea maternității de la Sebeș, complet reabilitată

Clădirea maternității de la Sebeș, construită în anii ’80, a fost complet reabilitată și reorganizată pentru a corespunde celor mai înalte standarde medicale și igienico-sanitare.

Noua secție dispune acum de:30 de paturi pentru spitalizare continuă și 2 paturi pentru spitalizare de zi, 1 pat ATI. Compartimentul pentru nou-născuți are 9 paturi. Toate saloanele au grupuri sanitare proprii, iar circuitele funcționale respectă normele actuale pentru prevenirea infecțiilor.

Investiția totală pentru reabilitatea secției Maternitate a Spitalului Municipal Sebeș este de 9,39 milioane lei, din care 6,5 milioane lei din Bugetul Local Sebeș.Compania Star Assemblya oferit o sponsorizare de 2,89 milioane lei, iar Kronospan Sebeș a oferit mobilierul modern. Execuția și asistența tehnică au fost asigurate de Lincoln Plus și Constructus.

Activitatea medicală a Maternității Sebeș, în cifre (2025 – 9 luni):335 nașteri (din care 265 prin cezariană), 253 intervenții ginecologice, 339 nou-născuți.

Echipa secției este formată din:3 medici obstetrică-ginecologie 1 rezident, 2 medici neonatologi, 29 de asistenți, personal auxiliar (19 persoane – îngrijitoare de curățenie, infirmiere, registratori medicali).

Prin această investiție susținută de Primăria Municipiului Sebeș, spitalul din localitate continuă să fie un reper pentru serviciile medicale din județ.

