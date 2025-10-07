Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună

Aproximativ o treime din populația lumii suferă de o tulburare de refracție, adică de o problemă de vedere determinată de incapacitatea ochiului de a focaliza corect. Mai devreme sau mai târziu, toți oamenii ajung să se confrunte cu o problemă precum miopia, hipermetropia sau presbiopia, uneori în combinație cu astigmatismul.

Din fericire, oftalmologia oferă numeroase opțiuni persoanelor care doresc să aibă o vedere bună. Alegerea unei soluții de corecție a vederii nu este însă ceva simplu. Stilul de viață, bugetul disponibil, confortul dorit și, nu în ultimul rând, starea de sănătate a ochilor sunt factori de care trebuie să ții cont atunci când alegi dacă vei purta ochelari, lentile de contact sau vei opta pentru o intervenție chirurgicală.

Pentru a pune puțină ordine în diversitatea de opțiuni aflate la dispoziția pacienților, am apelat la dr. Teodor Holhoș, unul dintre cei mai cunoscuți medici din țară, chirurg oftalmolog și fondator al rețelei de clinici de oftalmologie care îi poartă numele.

Clinicile Dr. Holhoș sunt în prezent cea mai mare rețea privată de oftalmologie din România ca număr de pacienți și cifră de afaceri (11 mil. euro anual). În vara acestui an, dr. Teodor Holhoș a inaugurat în Alba Iulia primul spital al rețelei, o investiție integral privată ce se ridică la 6 milioane de euro. Medicul este unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din țară, realizând în clinicile sale circa 5.500 de operații în fiecare an, de la operații de corecție a dioptriilor la intervenții pe retină.

Conform studiului „Piața serviciilor medicale de oftalmologie”, realizat de Reveal Marketing Research, Rețeaua Clinicilor Dr. Holhoș este prima și în preferințele pacienților, fiind brandul cel mai cunoscut de oftalmologie din România.

Ochelarii rămân opțiunea cea mai răspândită, cea mai simplă și cea mai accesibilă. Reprezintă o soluție foarte sigură, ușor de folosit și de întreținut, în general sunt accesibili pentru orice buget și oferă o corecție vizuală imediată.

„Există o categorie de pacienți pentru care soluția unei lentile externe, ca ochelarii sau lentilele de contact, este singura opțiune viabilă pentru corectarea vederii. Ne referim aici la copii”, spune dr. Teodor Holhoș. „Motivul este foarte simplu: pentru că organismul lor este în creștere, defectele de vedere evoluează și ele. Până când defectul nu se stabilizează, nu putem vorbi de alte soluții.”

Pe de altă parte, portul ochelarilor aduce o serie de avantaje suplimentare, precum protecția împotriva prafului, a vântului și a razelor ultraviolete (dacă lentilele au tratament anti-UV sau sunt realizate din materiale care blochează ultravioletele, precum Trivex). În plus, ochelarii pot fi un accesoriu la modă.

Dezavantajele sunt familiare oricărui purtător de ochelari: aburire la schimbări bruște de temperatură (iarna, când intri de afară în interior sau în stația de metrou) și dificultatea (sau imposibilitatea) de a-i purta în timpul anumitor activități precum înotul, schiul sau sporturile de contact, ori în medii de lucru de risc – militari, scafandri, personal MAI etc.

„Un alt dezavantaj al ochelarilor se manifestă la pacienții cu dioptrii mari, care se confruntă cu distorsiuni periferice”, explică dr. Holhoș. „Aceste distorsiuni sunt inerente și apar din cauza diferenței dintre indicele de refracție al lentilei (cât de mult poate materialul lentilei să refracte lumina) și gradul de corecție, adică dioptria. De exemplu, o lentilă cu indice de refracție mic, dar care trebuie să corecteze o miopie mare, să zicem de -5 sau -6, trebuie să fie mai groasă și mai curbată la periferie, ceea ce face ca purtătorul ochelarilor să vadă distorsionat în câmpul periferic. Efectul e cu atât mai mare cu cât ramele ochelarilor sunt mai mari. Aceasta poate să fie supărător pentru cei care conduc mașina, de exemplu. Pentru acești pacienți noi recomandăm lentile cu indice de refracție mare, care pot fi mai subțiri, sau lentile asferice, eventual niște rame mai mici.”

În plus, lentilele groase, pentru miopii/hipermetropii mari, nu se pot monta decât pe anumite rame.

Iar pentru pacienții cu presbiopie, care nu văd bine la distanțe intermediare, problema ochelarilor se pune și mai acut: aceste persoane au nevoie fie de două perechi de ochelari (una pentru citit, alta pentru a vedea la distanță), fie de lentile progresive.

Lentilele de contact oferă o vedere naturală, fără limitarea câmpului vizual, și sunt o soluție recomandată inclusiv pentru dioptrii mari. În plus, oferă o vedere periferică foarte bună – un mare avantaj pentru șoferi, pentru care asigurarea laterală în intersecții poate fi îngreunată în cazul în care poartă ochelari. De asemenea, lentilele de contact sunt ideale pentru sportivi sau pentru activități în medii industriale.

Dezavantajele lentilelor sunt costul și cerințele stricte de igienă a ochiului. Prețul lentilelor variază în funcție de tip: cele zilnice și cele speciale (torice sau multifocale, pentru astigmatism și presbiopie) sunt mai scumpe, mai ales pe termen lung.

Întreținerea și portul lentilelor presupune o disciplină strictă: spălarea mâinilor înainte de a le pune sau a le scoate, respectarea fără excepție a duratei maxime de purtare, precum și stocarea, respectiv curățarea lor regulată cu soluții speciale.

„Nerespectarea acestor cerințe de igienă poate duce la infecții locale, la conjunctivită sau chiar keratită, aceasta din urmă fiind o urgență medicală. În funcție de severitate, o astfel de complicație poate afecta permanent vederea”, avertizează dr. Teodor Holhoș.

De asemenea, lentilele de contact pot provoca uscăciune oculară, mai ales pentru utilizatorii care folosesc intensiv ecranele, cum sunt persoanele care lucrează cu calculatorul.

Operațiile cu laser reprezintă o opțiune care face posibilă renunțarea la ochelari. Aceste intervenții remodelează corneea cu ajutorul unui fascicul laser pentru a corecta miopia, hipermetropia și astigmatismul, iar rezultatele sunt de obicei stabile pe termen lung – uneori chiar și pentru 20 de ani. Costul inițial este mai ridicat, dar pe termen lung acesta poate fi comparabil cu cheltuielile cumulate pentru lentilele de contact și întreținerea acestora.

Există mai multe tipuri de tehnici chirurgicale de corecție a dioptriilor, printre care PRK, FemtoLASIK și SMILE Pro.

PRK (keratectomie fotorefractivă) este o procedură utilizată pe scară largă, care constă în îndepărtarea epiteliului corneean (stratul exterior al corneei) și apoi modelarea cu laserul a stromei (stratul intermediar). Rezultatele vizuale sunt comparabile cu cele ale procedurilor FemtoLASIK, însă are dezavantaje: este mai dureroasă, iar recuperarea este lentă, de până la 1 an. De asemenea, PRK are cea mai ridicată incidență a apariției sindromului de ochi uscat, o complicație postoperatorie care produce disconfort pacientului.

FemtoLASIK este o procedură ce constă în crearea unui lambou (ca un „căpăcel”) din cornee, care este dat la o parte, după care, la fel ca în operația PRK, laserul remodelează curbura stromei.

Avantajul major este că epiteliul corneean este mai puțin afectat, ceea ce reduce durerea postoperatorie și durata de recuperare. Însă această procedură nu este indicată pentru pacienții cu cornee subțire și comportă riscuri pentru aceia care practică sporturi de contact, cum ar fi cel de desprindere a lamboului. De asemenea, deoarece în FemtoLASIK se folosesc două aparate laser diferite (unul pentru excizia lamboului, celălalt pentru corecția curburii), procedura durează 20-25 de minute, ceea ce implică un disconfort semnificativ mai mare pentru pacient.

SMILE Pro (Small Incision Lenticule Extraction) este, în prezent, cea mai avansată procedură modernă de chirurgie refractivă cu laser, folosită pentru corectarea miopiei, a astigmatismului și, mai recent, și a hipermetropiei.

Procedura este minim invazivă și constă în excizia unei lenticule (un disc) din stratul interior al stromei, lenticula fiind ulterior extrasă de către medicul chirurg printr-o incizie în cornee cu dimensiunea de doar 2-4 mm. Procedura este o adevărată performanță a tehnicii medicale, deoarece lenticula este „decupată” prin focalizarea laserului nu la suprafața, ci în adâncimea corneei. Chirurgul trebuie doar să o detașeze de stroma și să o extragă.

Durata efectivă a intervenției, adică excizia (tăierea) lenticulei, este de doar 7 secunde.

„SMILE este o procedură aprobată în Europa și SUA, unde a devenit deja standardul în ceea ce privește corecția chirurgicală a dioptriilor”, spune dr. Teodor Holhoș. „În prezent, am ajuns la cea de-a treia generație a procedurii, SMILE Pro, care poate corecta nu numai miopia și astigmatismul, ci și hipermetropia. Este o operație minim invazivă, care aduce avantaje clare: durata foarte scurtă reduce mult riscurile intraoperatorii, se păstrează integritatea corneei, pacientul nu resimte durere după intervenție, iar recuperarea este foarte rapidă – o zi, cel mult două. În cele mai multe cazuri, pacientul își poate relua activitatea chiar de a doua zi. Totuși, este indicat ca pacientul să evite efortul în primele săptămâni de după operație.”

Operațiile nu sunt însă o recomandare universală. Pacienții eligibili trebuie să aibă dioptrii stabile și să nu prezinte alte afecțiuni precum keratoconus (cornee subțiată, de forma unui con).

„În oftalmologie, luăm decizia împreună cu pacientul”, spune medicul. „Dacă acesta hotărăște că dorește să poarte ochelari sau lentile, deși corespunde profilului recomandat pentru intervenția chirurgicală, atunci este perfect în regulă. Dar dacă, pe de altă parte, dorește să se opereze, atunci vom alege împreună cea mai bună soluție, în funcție de rezultatele investigațiilor, de istoricul lui medical și de preferințele pacientului. Vom alege operația cea mai potrivită pacientului. Poate acesta practică arte marțiale, și atunci facem SMILE Pro. Poate are o cornee prea subțire, caz în care recomandăm PRK. Poate are peste 45 de ani și atunci recomandăm un implant de cristalin multifocal, care elimină și cataractă și îl scapă și de ochelari. Fiecare pacient este unic și pentru fiecare există o soluție potrivită.”

