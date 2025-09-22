Comunicat Târgul Alba Green Energy 2025: Sute de vizitatori și soluții inovatoare pentru eficiență energetică și energie verde

Târgul Alba Green Energy 2025 a reunit la Alba Iulia companii, autorități și vizitatori interesați de soluții moderne pentru eficiență energetică și energie regenerabilă. Evenimentul a adus în prim-plan idei inovatoare, proiecte sustenabile și tehnologii verzi care pot transforma modul în care comunitățile își produc și consumă energia.

Ediția din acest an, desfășurată în perioada 19-20 septembrie 2025, a atras un număr mare de vizitatori, demonstrând interesul tot mai crescut al publicului pentru soluțiile legate de eficiența energetică, producerea energiei regenerabile și de vehiculele electrice.

Vizitatorii au avut ocazia să exploreze o gamă largă de soluții inovatoare, de la sisteme de panouri fotovoltaice și pompe de căldură, la soluții eficiente de încălzire și răcire, iluminat economic, automatizări, tehnologii smart home. O atracție deosebită a târgului a fost prezența în număr record al vehiculelor electrice, inclusiv autoturisme, scutere și vehicule utilitare, care au stârnit interesul vizitatorilor prin test drive-urile oferite de dealerii prezenți.

Salonul ”Eco Inventica” a reunit inventatori români care au avut ocazia să își prezinte creațiile axate pe eficiența energetică și alte domenii conexe domeniului dezvoltării Alături de acest salon, anul acesta târgul a găzduit și grupul de elevi XEO de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan„ Alba Iulia în cadrul „Salonului de robotică„ unde tinerii au prezentat roboți gândiți pentru a „crea misiuni pentru comunitate„.

Sesiunea de discuții și prezentări cu autoritățile publice s-a axat pe teme legate de finanțarea proiectelor de energie durabilă dar și de planificarea integrată precum și renovarea blocurilor de locuințe. S-a prezentat instrumentul de planificare „Procedura IN-PLAN„ care promovează planificarea integrată în domeniile energie–climă–spațiu și sprijină administrațiile locale să își armonizeze strategiile de dezvoltare durabilă. De asemenea, tema sărăciei energetice și abordarea acesteia în comunități, utilizând instrumente dezvoltate în cadrul proiectului CEESEN–BENDER s- a dovedit a fi de actualitate și interes pentru reprezentanții autorităților locale prezenți la sesiune.

Printre momentele speciale ale târgului s-a numărat atât eco-spectacolul grădinițelor, unde cei mici au încântat publicul cu momente artistice tematice despre protecția mediului, cât și tombola târgului unde firmele expozante au oferit premii consistente celor care au participat la eveniment.

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) a pus la dispoziție un punct de informare cu sprijinul proiectului „CEESEN BENDER„ dedicat vizitatorilor care au putut obține consultanță gratuită privind soluțiile de renovare a blocurilor de apartamente și posibilitățile de înființare a comunităților de energie în cadrul asociațiilor de locatari.

Organizatorii, Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) și Consiliul Județean Alba, și-au exprimat hotărârea de a continua acest proiect și în anii următori, subliniind importanța informării corecte a publicului și creșterii gradului de conștientizare in domeniul energiei durabile pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

