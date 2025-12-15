A doua notă la purtare se trece în catalog până pe 19 decembrie. În ce situații poate fi scăzută nota elevilor

A doua notă la purtare se trece în catalog până pe 19 decembrie. Diriginții, învățătorii și profesorii pot trece în catalog a doua notă la purtare din anul școlar 2025-2026, până vineri, 19 decembrie.

Din anul școlar trecut, elevii primesc o notă la purtare la finalul fiecărui modul de învățare, nu una singură, la final de an școlar, asa cum se întâmpla în trecut.

A doua notă la purtare se trece în catalog până pe 19 decembrie

Potrivit Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), la sfârșitul fiecărui interval de cursuri, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea notei la purtare pentru intervalul respectiv, prin care este evaluat comportamentul elevului, precum și respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.

Astfel, până vineri, 19 decembrie, diriginții pot trece în catalog a doua notă la purtare din anul școlar 2025 - 2026.

În ce situații se poate scădea nota la purtare elevilor

Sunt mai multe situații în care se poate scădea nota la purtare elevilor. Fiecare școală are dreptul să stabilească prin propriul regulament și sancțiuni mai dure decât cele din ROFUIP și Statutul Elevului, scrie Edupedu.ro.

Prin regulamentele interioare se pot interzice tatuajele și piercingurile la vedere, tricourile și blugii cu imprimeuri, machiajul strident, fumatul în perimetrul școlii - unele cu sancțiuni drastice cu impact direct asupra notei la purtare.

Potrivit Statutului Elevului, pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nemotivate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu va fi scăzut calificativul anual la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.

Pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/un modul de specialitate va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.

Potrivit Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), la finalul fiecărui interval de cursuri din structura anului școlar, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, luând în considerare comportamentul elevului.

„La fiecare disciplină de studiu/modul, inclusiv la purtare se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Calificativul la purtare rezultat la finalul anului școlar

Media, respectiv calificativul la purtare rezultat la finalul anului școlar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare, se diminuează în mod corespunzător cu unul sau mai multe puncte, în cazul beneficiarilor primari care au înregistrat un număr de absențe nemotivate”, se mai precizează în regulamentul citat.

La sfârșitul anului școlar, sunt declarați promovați elevii care obțin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puțin media anuală 5/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală 6/calificativul „Suficient”.

Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice și ai liceelor militare care obțin la purtare media anuală mai mică de 8 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri.

Acești elevi sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/licee, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.

Câte absențe motivate de părinți poate avea un elev, într-un an școlar

Potrivit ROFUIP, în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major.

Acestea trebuie adresate dirigintelui clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ.

Prin excepție, pentru elevele gravide și elevii părinți absențele pot fi motivate pentru un număr de ore de curs, în limita a 100 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 40% din numărul orelor alocate unei discipline.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News