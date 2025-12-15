Connect with us

Eveniment

Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, adoptată de Senat cu sprijinul parlamentarilor PSD

Publicat

acum 3 ore

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat. Reprezentanții PSD au anunțat că votează pentru.

S-au înregistrat 74 voturi pentru, 43 contra, o abținere.

Senatul a votat luni moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată ”Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.

Semnatarii documentului au cerut demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și ”ignorarea” situației barajelor din România.

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a anunțat luni că PSD va vota în Senat moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, nu ca exercițiu retoric, ci ca act de responsabilitate politică în fața unui dezastru administrativ de proporții, care a lăsat peste 120.000 de oameni, din 15 localități, fără apă.

Constituția României (art. 112) și Regulamentul Parlamentului stabilesc că motiunea simplă este un act prin care o Cameră (Camera Deputaților sau Senatul) își exprimă poziția oficială, pe politica internă/externă sau o problemă interpelată. Moțiunea nu are efecte juridice obligatorii direct asupra Guvernului, ci mai degrabă o valoare politică, notează Mediafax.

UPDATE 1: Dian Buzoianu a declarat, după votarea moțiunii: ”Rezultatul votului la moțiune nu este unul surprinzător. Am mers în Parlament pentru că eu chiar cred că este nevoie să fie date toate informațiile necesare. În mod evident această moțiune nu avea la bază găsirea unor soluții ci doar fabricarea unor vinovați, ca să se mai cațere anumite persoane pe acest subiect. Eu am spus foarte clar de la bun început: nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, și în niciun caz nu voi putea fi șantajată cu funcția”.

Declarații

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dat dovadă de o totală lipsă de empatie și i-a mințit pe oamenii afectați de criza apei. A comparat-o pe aceasta cu ”un Dorel obraznic, impertinent”, arătând că parlamentarii social-democrați nu votează nimic pentru AUR, ci pentru cetățeni.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că moțiunea nu este un document politic.

”Moțiunea de astăzi nu este un document politic. Este mai degrabă un film prost, fără scenariu, fără acțiune și cu foarte mult fum. Dacă este, s-o spunem până la capăt, aceasta nu este o moțiune simplă. Este o moțiune bambilici care a fost cerută de PSD și livrată executat ca și cum ar fi zis săriți, și au sărit imediat, de către AUR și SOS”, a declarat Buzoianu, potrivit Agerpres.

Ministra Mediului consideră că documentul își propune să găsească vinovați fabricați și nu soluții.

”Moțiunea de față nu este despre apă, este despre setea de spectacol. Moțiunea de astăzi nu este despre a găsi soluții, este despre a găsi niște vinovați fabricați. Dacă moțiunea aceasta ar fi fost un text onest, ea ar fi avut atribuții, ar fi avut documente. Sigur, o moțiune la comandă este și despre cum strigi mai tare atunci când nu ai soluții. Dacă este să spunem cinstit, această moțiune este o făcătură scrisă cu majuscule emoționale și cu minuscule intelectuale”, a subliniat Diana Buzoianu.

UPDATE: Liderul USR, Dominic Fritz, dă asigurări că Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. „Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD și AUR au votat cot la cot moțiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care și-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliție! Diana Buzoianu are toată susținerea a noastră și a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moțiune simplă nu are drept consecință demiterea ministrului”, scrie pe Facebook Dominic Fritz.

Etichete:

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    luni, 15.12.2025 at 18:26

    Dacă nu o demite Bolojan, este exact ce spune ministra.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






