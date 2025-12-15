Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Ce preparat poate fi consumat timp de zile sau săptămâni la rând

Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Ce preparat ar alege un specialist în nutriție dacă ar fi nevoit să mănânce un singur lucru timp de zile, săptămâni sau chiar în situații extreme, precum un război ori un scenariu de criză majoră?

Dacă o persoană ar fi nevoită să mănânce un singur aliment sau foarte puține alimente pe termen mai lung (zile, săptămâni sau în situații extreme precum război, foamete, criză majoră), criteriile esențiale sunt:

densitate calorică

aport de proteine

grăsimi esențiale

vitamine și minerale

durată mare de păstrare

Ținând cont de aceste lucruri, medicul endocrinolog Borja Bandera este clar pe acest subiect, scrie La Vanguardia, citat de Mediafax.

„Salata de cartofi, așa cum este consumată frecvent în sudul Spaniei, este aproape mâncarea perfectă” spune el.

Explicația sa nu este deloc întâmplătoare, ci se bazează pe argumente nutriționale solide și pe o logică simplă a supraviețuirii alimentare.

Bandera, cunoscut pentru activitatea sa de popularizare a informațiilor medicale pe rețelele sociale, subliniază că, indiferent dacă este sau nu pe gustul tuturor, acest preparat tradițional reunește avantaje greu de ignorat.

„Conține cartof fiert, care este foarte sățios și foarte ieftin; ceapă, roșii, dacă vrei, alte legume; adaugi oțet, care are beneficii în gestionarea carbohidraților; poți pune ou fiert, ton sau macrou”, explică el.

Cheia acestui preparat stă în profilul său nutrițional deloc modest. Salata de cartofi oferă carbohidrați complecși, proteine, grăsimi sănătoase și micronutrienți esențiali. În plus, are un avantaj practic important.

„Este foarte ușor de preparat, se face rapid și poți găti pentru mai multe zile.”

Ideea de a alege un singur aliment nu este deloc simplă din punct de vedere nutrițional. Niciun ingredient, consumat izolat, nu poate asigura un echilibru complet, iar o dietă monotonă poate duce în timp la deficiențe.

Totuși, unele alimente precum oul, somonul sau cartoful se remarcă prin densitatea lor nutrițională și prin capacitatea de a furniza mulți nutrienți esențiali la un cost redus.

Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Alte produse bune

Variante foarte bune pentru supraviețuire:

Orez + fasole / linte (combinație ideală)

Aminoacizi compleți (proteină „completă”)

Foarte sățioase

Ușor de depozitat

Folosite istoric în situații de criză

Împreună, sunt mult mai eficiente decât separat.

Ouă

Proteină completă

Grăsimi sănătoase

Vitamine A, D, E, B12

Extrem de nutritive

Limitare: nu se păstrează mult fără condiții speciale.

Laptele integral

Conține proteine, grăsimi, carbohidrați

Vitamine și minerale

Poate susține viața pe termen mediu

Limitări: intoleranță la lactoză, perisabilitate.

