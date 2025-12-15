Eveniment
Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Ce preparat poate fi consumat timp de zile sau săptămâni la rând
Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Ce preparat ar alege un specialist în nutriție dacă ar fi nevoit să mănânce un singur lucru timp de zile, săptămâni sau chiar în situații extreme, precum un război ori un scenariu de criză majoră?
Dacă o persoană ar fi nevoită să mănânce un singur aliment sau foarte puține alimente pe termen mai lung (zile, săptămâni sau în situații extreme precum război, foamete, criză majoră), criteriile esențiale sunt:
- densitate calorică
- aport de proteine
- grăsimi esențiale
- vitamine și minerale
- durată mare de păstrare
Ținând cont de aceste lucruri, medicul endocrinolog Borja Bandera este clar pe acest subiect, scrie La Vanguardia, citat de Mediafax.
„Salata de cartofi, așa cum este consumată frecvent în sudul Spaniei, este aproape mâncarea perfectă” spune el.
Explicația sa nu este deloc întâmplătoare, ci se bazează pe argumente nutriționale solide și pe o logică simplă a supraviețuirii alimentare.
Bandera, cunoscut pentru activitatea sa de popularizare a informațiilor medicale pe rețelele sociale, subliniază că, indiferent dacă este sau nu pe gustul tuturor, acest preparat tradițional reunește avantaje greu de ignorat.
„Conține cartof fiert, care este foarte sățios și foarte ieftin; ceapă, roșii, dacă vrei, alte legume; adaugi oțet, care are beneficii în gestionarea carbohidraților; poți pune ou fiert, ton sau macrou”, explică el.
Cheia acestui preparat stă în profilul său nutrițional deloc modest. Salata de cartofi oferă carbohidrați complecși, proteine, grăsimi sănătoase și micronutrienți esențiali. În plus, are un avantaj practic important.
Vezi și Cum să te pregătești pentru o pană majoră de curent sau o situație de urgență. Lista esențială de provizii și kit de supraviețuire
„Este foarte ușor de preparat, se face rapid și poți găti pentru mai multe zile.”
Ideea de a alege un singur aliment nu este deloc simplă din punct de vedere nutrițional. Niciun ingredient, consumat izolat, nu poate asigura un echilibru complet, iar o dietă monotonă poate duce în timp la deficiențe.
Totuși, unele alimente precum oul, somonul sau cartoful se remarcă prin densitatea lor nutrițională și prin capacitatea de a furniza mulți nutrienți esențiali la un cost redus.
Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Alte produse bune
Variante foarte bune pentru supraviețuire:
Orez + fasole / linte (combinație ideală)
- Aminoacizi compleți (proteină „completă”)
- Foarte sățioase
- Ușor de depozitat
- Folosite istoric în situații de criză
- Împreună, sunt mult mai eficiente decât separat.
Ouă
- Proteină completă
- Grăsimi sănătoase
- Vitamine A, D, E, B12
- Extrem de nutritive
- Limitare: nu se păstrează mult fără condiții speciale.
Laptele integral
- Conține proteine, grăsimi, carbohidrați
- Vitamine și minerale
- Poate susține viața pe termen mediu
- Limitări: intoleranță la lactoză, perisabilitate.
FOTO: Imagine realizată cu ajutorul AI
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.