Taxa pe mașini de lux 2025. Cine datorează impozitul special, cum se calculează și cum se declară la Fisc

Taxa pe mașini de lux 2025: Persoanele sau firmele care dețin mașini de lux au obligația de a depune o declarație la Fisc și de a plăti impozit special pe aceste bunuri. Termenul limită este 31 decembrie 2025.

Obligația fiscală este pentru persoanele fizice și persoanelor juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România, a căror valoare de achiziţie individuală depăşeşte 375.000 lei (circa 75.000 de euro).

Acest impozit se declară prin Declarația 216, iar termenul pentru depunere și plată este 31 decembrie 2025.

Vezi Declaratia 216_ANAF 2025

Taxa pe mașini de lux 2025. Cum se calculează impozitul special

Detalii despre obligația fiscală, cum se declară și cum se plătește impozitul special au fost oferite de echipa MBS Insolv Consult SPRL.

Nu contează modul de achiziție al autovehiculului (numerar, credit, leasing operațional sau financiar). Relevantă este valoarea înscrisă în factura sau contractul de achiziție.

Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data predării-primirii autoturismului.

Dacă autoturismul este mai vechi, impozitul se plătește doar pentru anii rămași până la împlinirea celor 5 ani.

Formula de calcul este:

Impozit anual = 0,3% × (Valoarea de achiziție – 375.000 lei)

Dacă valoarea autoturismului este sub 375.000 lei, impozitul NU este datorat.

Taxa pe mașini de lux 2025. Exemplu de calcul

Dacă o firmă a achiziționat în 2023 un autoturism cu valoarea de achiziție 490.000 lei.

Baza impozabilă: 490.000 lei – 375.000 lei = 115.000 lei

Aceasta este suma asupra căreia se aplică cota de impozitare.

Se aplică cota de 0,3%: 0,3% × 115.000 lei = 345 lei/an

Se determină perioada de plată. Autoturismul a fost predat în 2023, deci impozitul se datorează pentru: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027

Dacă suntem în anul 2025, contribuabilul va plăti pentru: 2025, 2026 și 2027 - 3 ani rămași

Totalul pentru anii rămași: 345 lei/an × 3 ani = 1.035 lei

Cum se declară impozitul special și cum depune Declarația 216

Declarația 216 se depune o singură dată pentru perioada totală, iar plata se face anual.

Impozitul se declară prin Declarația 216 – Impozit special pe bunurile mobile de valoare mare.

Aceasta se depune o singură dată la începutul perioadei de 5 ani, chiar dacă impozitul se plătește anual.

Termen limită pentru depunerea declarației 31 decembrie 2025

Nedepunerea declarației poate genera dobânzi, penalități și verificări fiscale ulterioare.

Recomandări pentru contribuabili

Verificați valoarea de achiziție a autoturismelor deținute.

Identificați anul în care a avut loc predarea-primirea – acesta stabilește perioada de 5 ani.

Calculați baza impozabilă pentru a vedea dacă vă încadrați peste plafon.

Discutați cu contabilul pentru completarea corectă a Declarației 216.

Nu amânați depunerea – finalul de an este aglomerat administrativ.

Impozitul special pe autoturismele de valoare mare necesită atenție la detalii: valoarea reală de achiziție, perioada de 5 ani, formula de calcul și termenul-limită.

