Actualitate

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea

Publicat

acum 8 minute

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii mari. Eco Provocarea, un program al asociației Viitor Plus, începe înscrierile pentru cel mai important concurs educațional de mediu din România, aflat la ediția a XV-a. 

Eco Provocarea este un concurs național cu tradiție de 14 ani destinat elevilor și profesorilor, care dezvoltă și susține educația de mediu prin lecții și activități interactive și practice.

Participanții devin eco-ambasadori activi, iar efortul lor este răsplătit prin experiențe de leadership, premii și susținere prin implicarea în proiecte pe termen lung.

De la lansarea programului s-au implicat mai mult de 77.000 de elevi, care au plantat peste 393.000 de puieți, au strâns un milion de kilograme de deșeuri pe care le-au trimis la reciclare și au organizat inițiative de cetățenie activă, cum ar fi marșurile tematice, târgurile de economie circulară sau amenajarea de grădini multifuncționale și spații verzi.

Cine se poate înscrie în concurs?

Concursul este deschis elevilor de școală primară, gimnaziu și liceu din toată România, iar la finalul acestuia pot câștiga premii în valoare totală de 110.000 lei, în bani sau sub forma unei Tabere de Leadership pentru Mediu.

O echipă poate fi formată din 4-15 elevi și 1-5 profesori coordonatori, care pe parcursul unui an școlar vor derula activități educaționale și practice, cu ajutorul cărora vor acumula puncte.

Înscrierea în concurs se poate face accesând acest formular până la data de 3 noiembrie 2025.

Ce obțin participanții, pe lângă premii?

Elevii nu numai că învață despre mediu, dar își dezvoltă și abilități precum lucrul în echipă, leadership și comunicare, care sunt esențiale în viața lor de adolescenți și viitori adulți.

Pe de altă parte, profesorii care se implică în Eco Provocarea primesc diplome și adeverințe, care pot fi valorificate în cariera lor, dar și acces gratuit la cursuri de formare și materiale educaționale oferite de Viitor Plus.

În plus, o școală înscrisă în concurs beneficiază de parteneriatul cu asociația Viitor Plus, consultanță și formarea cadrelor didactice în educația pentru mediu, acces la materiale educaționale gratuite și oportunitatea de a implica comunitatea locală într-o experiență unică, cu impact pozitiv asupra mediului pe termen lung.

Înscrierile sunt deschise: Formular de înscriere al echipelor, aici.

