Connect with us

Eveniment

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament

Publicat

acum O oră

Deputatul de Alba Florin Roman a depus în Parlament un nou proiect legislativ care are ca obiect reglementarea scoaterii terenurilor agricole din extravilan din circuitul agricol în situația în care pe ele există construcții.

Deputatul a precizat că modificările din lege au fost stabilite ca urmare a discuțiilor purtate cu cetățenii din județul Alba și cu reprezentanții conducerii Direcției Agricole Alba cu privire la problemele juridice și cadastrale care rămân nerezolvate după expirarea aplicării Legii nr. 186/2017

Inițiativa legislativă vizează posibilitatea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, pe care există deja construcții edificate, cu condiția achitării unui tarif de trei ori mai mare decât tariful normal prevăzut de lege.

Ce înseamnă „scoaterea din circuitul agricol”

În România, terenurile considerate agricole (inclusiv cele din extravilan) sunt protejate prin lege – ele nu pot fi folosite la liber pentru alte activități decât agricultura fără aprobări speciale. Orice schimbare a destinației lor (de exemplu construirea unei case, hale, anexe etc.) presupune proceduri legale și plata unui tarif către stat.

Acest tarif se calculează obişnuit în funcţie de clasa terenului și suprafaţa în metri pătrați și se achită pentru ca terenul să poată fi scos din circuitul agricol sau pentru a fi trecut în intravilanul unei localităţi (zone în care construirea este permisă).

Dacă în prezent legea stabilește un tarif standard pentru scoaterea din circuitul agricol, noul proiect spune că, atunci când pe teren există construcții, proprietarul va plăti de trei ori mai mult acel tarif (nu doar cel standard)

Continuarea aplicării Legii 186/2017

Potrivit deputatului, proiectul de lege are ca scop continuarea aplicării Legii nr. 186/2017, care a modificat Legea fondului funciar. Aceasta a fost aplicată inițial timp de doi ani, iar ulterior a fost prelungită cu încă cinci ani.

„Prevederile acestei legi și-au încetat efectele în data de 12 decembrie, însă numeroase probleme au rămas nerezolvate, în special din cauza litigiilor juridice și a problemelor cadastrale”, arată Florin Roman.

Un nou termen de aplicare: încă 5 ani

În acest context, noul proiect legislativ propune stabilirea unui nou termen de 5 ani pentru aplicarea acestor prevederi, astfel încât proprietarii de terenuri să poată intra în legalitate, iar blocajele administrative și juridice să fie deblocate.

Inițiatorul susține că măsura este necesară pentru a oferi predictibilitate, pentru a rezolva situații vechi de ani de zile și pentru a evita conflictele generate de necorelările dintre realitatea din teren și evidențele cadastrale.

Problema, spun inițiatorii, este că multe situaţii juridice încă nu sunt rezolvate. De exemplu, terenuri pe care se află construcții fără acte de proprietate clare sau fără hotărâri definitive privind calitatea lor. În plus, există blocaje administrative și contestaţii din cauza diferenţelor dintre starea reală din teren și situația cadastrului.

Pentru a continua aplicarea regulilor și pentru a oferi un cadru legal clar, în proiectul de lege se propune prelungirea aplicării legii pentru încă 5 ani.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum O oră

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Evenimentacum 2 ore

Mai puține vouchere de vacanță în 2026, pentru bugetari: Ce angajați la stat nu vor mai primi vouchere în acest an
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 8 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

VIDEO Prefectura Alba: Se intervine pentru deszăpezire pe tronsoanele de drumuri naționale din județ. Recomandări pentru șoferi
Administrațieacum o zi

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 7 ore

Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Economieacum 15 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 10 ore

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 13 ore

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum 5 ore

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Câmpeniacum 9 ore

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum O oră

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie