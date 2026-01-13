Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament

Deputatul de Alba Florin Roman a depus în Parlament un nou proiect legislativ care are ca obiect reglementarea scoaterii terenurilor agricole din extravilan din circuitul agricol în situația în care pe ele există construcții.

Deputatul a precizat că modificările din lege au fost stabilite ca urmare a discuțiilor purtate cu cetățenii din județul Alba și cu reprezentanții conducerii Direcției Agricole Alba cu privire la problemele juridice și cadastrale care rămân nerezolvate după expirarea aplicării Legii nr. 186/2017

Inițiativa legislativă vizează posibilitatea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, pe care există deja construcții edificate, cu condiția achitării unui tarif de trei ori mai mare decât tariful normal prevăzut de lege.

Ce înseamnă „scoaterea din circuitul agricol”

În România, terenurile considerate agricole (inclusiv cele din extravilan) sunt protejate prin lege – ele nu pot fi folosite la liber pentru alte activități decât agricultura fără aprobări speciale. Orice schimbare a destinației lor (de exemplu construirea unei case, hale, anexe etc.) presupune proceduri legale și plata unui tarif către stat.

Acest tarif se calculează obişnuit în funcţie de clasa terenului și suprafaţa în metri pătrați și se achită pentru ca terenul să poată fi scos din circuitul agricol sau pentru a fi trecut în intravilanul unei localităţi (zone în care construirea este permisă).

Dacă în prezent legea stabilește un tarif standard pentru scoaterea din circuitul agricol, noul proiect spune că, atunci când pe teren există construcții, proprietarul va plăti de trei ori mai mult acel tarif (nu doar cel standard)

Continuarea aplicării Legii 186/2017

Potrivit deputatului, proiectul de lege are ca scop continuarea aplicării Legii nr. 186/2017, care a modificat Legea fondului funciar. Aceasta a fost aplicată inițial timp de doi ani, iar ulterior a fost prelungită cu încă cinci ani.

„Prevederile acestei legi și-au încetat efectele în data de 12 decembrie, însă numeroase probleme au rămas nerezolvate, în special din cauza litigiilor juridice și a problemelor cadastrale”, arată Florin Roman.

Un nou termen de aplicare: încă 5 ani

În acest context, noul proiect legislativ propune stabilirea unui nou termen de 5 ani pentru aplicarea acestor prevederi, astfel încât proprietarii de terenuri să poată intra în legalitate, iar blocajele administrative și juridice să fie deblocate.

Inițiatorul susține că măsura este necesară pentru a oferi predictibilitate, pentru a rezolva situații vechi de ani de zile și pentru a evita conflictele generate de necorelările dintre realitatea din teren și evidențele cadastrale.

Problema, spun inițiatorii, este că multe situaţii juridice încă nu sunt rezolvate. De exemplu, terenuri pe care se află construcții fără acte de proprietate clare sau fără hotărâri definitive privind calitatea lor. În plus, există blocaje administrative și contestaţii din cauza diferenţelor dintre starea reală din teren și situația cadastrului.

Pentru a continua aplicarea regulilor și pentru a oferi un cadru legal clar, în proiectul de lege se propune prelungirea aplicării legii pentru încă 5 ani.

