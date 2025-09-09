Connect with us

Educație

Conferința Eu și Copilul ajunge la Alba Iulia. Speakeri de renume și teme actuale despre educație, sănătate și familie (P)

conferinta alba iulia eu si copilul

Publicat

acum 48 de secunde

Alba Iulia găzduiește, pentru prima dată, una dintre cele mai importante conferințe dedicate părinților, cadrelor didactice și specialiștilor preocupați de educația și sănătatea copiilor, din Transilvania. În această perioadă, biletele sunt disponibile cu 20% reducere, ofertă valabilă în ultimele două săptămâni până la eveniment.

Evenimentul Eu și Copilul va avea loc pe 20 septembrie 2025, de la ora 09:30, la Casa de Cultură a Studenților, sub tema „Educație mai presus de toate”. Organizatorii estimează peste 350 de participanți.

Speakeri în premieră la Alba Iulia

Pe scena conferinței vor urca trei nume de referință:

Oana Moraru – expert în educație, autor și fondator „Vocea Părinților”
Simona Gherghe – jurnalist, realizator al emisiunii „Părinți CuMinți”
Prof. univ. dr. Dan Vodnar – cercetător științific, autor al proiectului „Știință cu sare și piper”, președinte al Senatului USAMV Cluj-Napoca și membru corespondent al Academiei Române

Ce teme vor fi dezbătute

Evenimentul aduce în atenția publicului teme esențiale pentru părinți, profesori și specialiști:

Cum sprijinim copiii să aibă autonomie, motivație și încredere la școală și acasă
Rolul părinților și al cadrelor didactice în formarea copiilor
Tehnologia și învățarea: cum găsim un ritm sănătos între ecrane și studiu
Comunicare autentică între familie și școală
Nutriție, prevenție și obiceiuri sănătoase pentru întreaga familie

O serie națională de conferințe

Conferința de la Alba Iulia este parte din seria națională Eu și Copilul, care va continua în alte orașe importante: Cluj-Napoca (8 noiembrie 2025 și 21 februarie 2026) și Sibiu (22 noiembrie 2025). Fiecare ediție aduce noi subiecte, consolidând proiectul ca un reper pentru părinți, cadre didactice și specialiști din întreaga regiune.

Parteneri care susțin comunitatea

Evenimentul din Alba Iulia este susținut de branduri care cred în puterea educației și a sănătății:
Dr. Holhoș – Rețeaua de oftalmologie și Spitalul Dr. Holhoș, Expert Broker, Farmaciile Apotheka, Cartaga Travel Agency, Artesana, Fragedo by Transavia, Sun Wave Pharma, Perla Harghitei, Clinica Stomatologică Open Design, precum și parteneri educaționali precum clubul de lectură Cu copiii la povești.

Bilete

Biletele pot fi achiziționate de pe Eventim, AICI

