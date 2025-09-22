Conferința „Eu și Copilul”: Prima ediție la Alba Iulia, cu sute de participanți și discuții despre educație și sănătate (P)

Sâmbătă, 20 septembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, a avut loc prima ediție locală a conferinței „Eu și Copilul”. Evenimentul a adunat sute de participanți – părinți, cadre didactice, specialiști și reprezentanți ai comunității – într-o sală plină, unde timp de aproape cinci ore s-a discutat despre educație, sănătate și echilibrul familiilor.

Timp de cinci ore, participanții au luat parte la dialoguri consistente, cu teme precum sănătatea alimentară și impactul obiceiurilor zilnice asupra dezvoltării copiilor, rolul părinților și al profesorilor în formarea autonomiei și motivației școlare, dar și echilibrul dintre tehnologie și învățare.

Atmosfera de la Alba Iulia a fost una de comunitate vie, implicată și dornică să găsească soluții reale. „Orașul nostru a fost, sâmbătă, gazda unui eveniment dedicat familiei sănătoase, ‘Eu și Copilul’. Comunitatea noastră a primit sfaturi și recomandări valoroase de la speakeri dedicați și atenți la nevoile reale ale părinților”, a transmis prefectul județului Alba, Nicolae Albu, într-o declarație publică.

Educație și sănătate, teme centrale

Unul dintre momentele de referință a fost cel susținut de prof. univ. dr. Dan C. Vodnar, care a vorbit despre sănătatea alimentară în familie, impactul obiceiurilor zilnice și despre importanța citirii corecte a etichetelor produselor.

În zona de educație, Oana Moraru, expert în educație, și Simona Gherghe, jurnalist și realizatoarea podcastului Părinți CuMinți, au adus în fața publicului teme precum autonomia și încrederea copiilor, rolul școlii și al părinților și echilibrul dintre tehnologie și procesul de învățare.

„Mulți Părinți CuMinți ieri, la Alba Iulia! Și eu, și Simona Gherghe ne-am simțit minunat – încă de pe drum, în aeroport, cu mulți dintre voi dornici să ne cunoaștem! Mulțumim Transylvania Connections și Adelina Mihnea pentru organizare impecabilă și primire atât de caldă în familia voastră”, a scris Oana Moraru după eveniment în mediul online.

Public implicat și atmosferă specială

Publicul a stat până la final, confirmând interesul ridicat pentru temele abordate și energia din sală. Toate cărțile autorilor prezente la stand au fost epuizate, semn că discuțiile și mesajele transmise au atins un punct sensibil și relevant pentru participanți.

„Ziua de sâmbătă de la Alba Iulia a confirmat că părinții, profesorii și specialiștii își doresc un spațiu de dialog autentic. Ne bucurăm să vedem comunitatea atât de implicată și suntem recunoscători partenerilor și participanților care au făcut posibil acest eveniment”, a spus Adelina Mihnea, organizator și fondatoarea seriei de evenimente Eu și Copilul.

Evenimentul a fost posibil datorită sprijinului partenerilor principali: Dr. Holhoș – Rețea de oftalmologie, Farmaciile Apotheka, Sun Wave Pharma, Expert Broker, Cartaga Travel, Artesana, Fragedo by Transavia, Perla Harghitei, clinica stomatologică Open Design, clubul „Cu copiii la povești”, Pensiunea Element și Restaurant Dante, alături de mulți alți parteneri locali care au susținut inițiativa.

De asemenea, conferința a beneficiat de sprijinul instituțional al Consiliului Județean Alba, Prefecturii, Primăriei și Inspectoratului Școlar Județean, care au contribuit prin promovarea evenimentului în comunitate.

Seria Eu și Copilul a debutat pe 24 mai la Cluj-Napoca, cu o primă ediție găzduită la Cinema „Florin Piersic”. Alba Iulia a fost a doua oprire, iar succesul confirmă că aceste întâlniri își găsesc un loc important în comunitate. Organizatorii au anunțat că, cel mai probabil, și anul viitor va avea loc o nouă ediție în oraș.

