Congresmenii SUA îi cer șefului Pentagonului să renunțe la retragerea trupelor din România. „Decizia oferă muniție Moscovei”

acum 2 ore

Congresmenii din Comisia pentru Afaceri Externe ai Camerei Reprezentanților Statelor Unite i-au trimis o scrisoare șefului Pentagonului în care îi cer să nu reducă numărul trupelor americane din România. 

16 parlamentari americani, din ambele partide, îi cer secretarului Apărării să revină asupra deciziei, arătând că “Bucureștiul a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO” iar “decizia oferă muniție Moscovei”.

16 congresmeni americani, între care republicani de top, precum Brian Fitzpatrick sau Michael Turner, i-au trimis secretarului Apărării, Pete Hegseth, o scrisoare în care avertizează că retragerea, chiar și parțială a trupelor americane din România, ar putea trimite Moscovei un mesaj de dezangajare al SUA.

Ei vorbesc în numele mai multor parlamentari americani, din ambele partide, ceea ce sugerează că decizia Pentagonului ar putea fi blocată de Congres, scrie biziday.ro.

„Vă scriem pentru a ne exprima serioasa îngrijorare cu privire la anunțul că Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, de pe flancul estic al NATO”, arată parlamentarii, care menționează importanța scutului de la Deveselu, precum și faptul că „Bucureștiul a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO”.

Parlamentarii americani mai arată că „Războiul din Ucraina este încă în desfășurare, iar această mișcare subminează angajamentele americane față de Europa și față de alianța transatlantică”, adăugând că inclusiv obiectivul declarat al președintelui american Donald Trump de a asigura o pace durabilă în Ucraina este subminat.

Scrisoarea face referire și la incursiunile dronelor rusești în Polonia, Estonia și România, la tacticile de război hibrid ale Rusiei, ceea ce dovedește că „amenințarea din partea Moscovei rămâne persistentă și acută”. „Această decizie oferă muniție suplimentară Moscovei, sugerând că Statele Unite se retrag din Europa exact în timp ce Ucraina și aliații săi se confruntă cu o presiune tot mai mare”, avertizează scrisoarea.

Scrisoarea se încheie cu o cerere directă: „Solicităm insistent o reconsiderare a acestei decizii și o explicație către Congres și comisiile relevante cu privire la modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să își continue angajamentele față de alianța NATO”.

Textul integral al scrisorii

„Onorabilului Pete Hegseth Secretar al Apărării Departamentul Apărării al Statelor Unite Stimate domnule secretar Hegseth,

Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea profundă cu privire la anunțul că Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, de pe flancul estic al NATO. În contextul în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii, această măsură subminează angajamentele SUA față de Europa și alianța transatlantică în ansamblu. De asemenea, subminează angajamentul președintelui Trump de a realiza o pace durabilă în Ucraina.

Din februarie 2022, Vladimir Putin a declanșat un război brutal de agresiune în Ucraina. Ca răspuns, Statele Unite au condus o coaliție globală de aliați pentru a consolida apărarea Ucrainei, întărind în același timp hotărârea și capacitatea NATO de a se apăra împotriva unei varietăți de atacuri hibride și cinetice din partea Kremlinului. Recent, incursiunea dronelor rusești în Polonia, survolarea teritoriului estonian și românesc și utilizarea războiului hibrid împotriva NATO demonstrează că această amenințare este persistentă.

Pe măsură ce NATO și-a consolidat capacitatea de descurajare, inclusiv prin acordul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, România a îndeplinit în mod constant cerințele NATO și a servit ca gazdă robustă și pe deplin capabilă pentru membrii serviciilor militare americane. Pe lângă contribuțiile la apărarea Mării Negre și găzduirea unui detașament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, Bucureștiul a demonstrat o hotărâre continuă în sprijinul apărării colective a NATO.

În contextul în care administrația încearcă să asigure o pace durabilă în Ucraina, considerăm că este esențial ca Statele Unite să dea dovadă de fermitate în fața agresiunii ruse. Retragerea a sute de soldați americani din flancul estic al NATO în timp ce războiul din Ucraina face ravagii subminează speranța noastră bipartizană de a vedea sfârșitul războiului din Ucraina în condițiile impuse de Ucraina. Această decizie oferă un argument în plus Kremlinului, care încearcă să demonstreze că Statele Unite se retrag din Europa tocmai în momentul în care Ucraina și Europa au cea mai mare nevoie de sprijinul continuu al SUA.

Solicităm insistent reconsiderarea acestei decizii și o explicație adresată Congresului și comisiilor relevante cu privire la modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să își continue angajamentele față de alianța NATO.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni.”

